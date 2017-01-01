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Рустэм Хамитов поздравил жителей Башкирии с Новым годом

Разиф АБДУЛЛИН // 01.01.2017
Видео его обращения появилось в сети.

Фото: glavarb.ru

Глава Башкирии поздравил жителей республики с Новым 2017 годом. Видео его обращения появилось в сети.

- Мы вместе многого достигли в уходящем году, - сказал Рустэм Хамитов. - Старались, чтобы жизнь в республике стала лучше, ярче, интереснее. Башкортостан укрепил свои позиции как один из ведущих центров деловой активности, культуры, науки и спорта.

Конечно, были и сложности. Но благодаря труду и упорству мы сделали важные шаги вперёд, создали хороший задел для дальнейшего развития. Перед республикой открываются широкие горизонты, появляются новые друзья по всему миру. Верю, что наступающий год станет временем больших дел, ещё сильнее сплотит нас вокруг общей работы на благо родного края.

- Мы с вами живём в прекрасной стране, замечательной республике, - отметил глава региона. -  Дорожим дружбой между народами, уважаем общую историю, многоцветье культур и традиций. Это наш бесценный капитал, наша сила и залог будущих достижений. Большое спасибо вам, уважаемые друзья, за ваш честный труд, терпение и оптимизм.

Пусть наступающий год принесёт благополучие и успехи в делах. Пусть в жизни каждой семьи будет больше радости, стабильности и достатка.

Здоровья, счастья, удачи вам, дорогие друзья!

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