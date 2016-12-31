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СПОРТ
Пять самых ярких событий «Уфы»// 31.12.2016
Вспоминаем самое запомнившееся в 2016 году в истории ФК «Уфа».
Фото: Разиф Абдуллин
2016 год для футбольного клуба «Уфа» и его болельщиков запомнится многим. Мы решили напомнить пять самых ярких событий года.
21 мая «Уфа» на своем поле обыграла московский «Спартак», который к тому времени завоевал себе право выступать в Лиге Европы.
В последнем туре РОСГОССТРАХ чемпионата России по футболу прошлого сезона положение уфимской команды выглядело практически безнадежным. Должно было сложиться множество факторов, чтобы команда не вылетела из премьер-лиги. Перед матчем главный тренер «Уфы» Евгений Перевертайло добровольно ушел в отставку, и на решающий матч команду повел Сергей Томаров. Команда вышла на поле сверхмотивированной. Дважды отличился Иван Пауревич, забив головой, а Слай забил с пенальти. Гости смогли ответить лишь одним точным ударом. 3:1 – историческая победа «Уфы». 21 мая точно войдет в историю футбола как день, в который «Уфа» решила свою турнирную задачу остаться в премьер-лиге и кошмар для фанатов московского «Динамо», которое в том числе и из-за этой игры впервые вылетело в ФНЛ.
Вторым ярким событием можно считать приход в «Уфу» нового главного тренера Виктора Ганчаренко, помощника Леонида Слуцкого в ЦСКА. Амбициозный профессионал стал главным приобретением клуба в новом сезоне, об этом не раз говорил гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов. И если в начале сезона игра у команды под руководством Ганчаренко вроде не клеилась, затем все стало получаться. Болельщики увидели на поле уверенную команду, которая смогла, например, на выезде обыграть московские «Локомотив» и «Спартак», который к тому времени стал лидером чемпионата. Игра «Уфы» стала такой, что о ней заговорили, а на официальном сайте телеканала «Матч-ТВ» ее назвали командой года. К сожалению, в контракте с Виктором Ганчаренко ЦСКА оговорил один пункт, согласно которому московский клуб мог в любой момент отозвать его без отступных в случае такой надобности. И это произошло. После ухода Леонида Слуцкого с поста главного тренера ЦСКА им стал Виктор Ганчаренко.
Тренер «Уфы» настолько преобразил игру команды, что о его работе даже сняли фильм.
5 ноября на стадионе «Нефтяник» уфимский клуб хотя и проиграл казанскому «Рубину», но показал достойную игру. Оказавшись в меньшинстве уже на восьмой минуте матча и уступая 0:2, команда сумела отыграться 2:2. Пропустив третий гол, уфимцы могли отыграть и его, заработав пенальти, но Рыжиков смог его отразить. Под занавес матча кИгра оставила очень яркие впечатления. Думается, теперь своеобразное «дерби» всегда будет вызывать неподдельный интерес.
Игра одной восьмой финала Кубка России по футболу с «Тереком» была не из самых зрелищных. В основное время соперники не сумели выявить победителя – 1:1. В серии пенальти точнее оказались уфимцы, причем решающий гол забил Азамат Засеев, сумевший восстановиться после тяжелой травмы и войти в основной состав команды. В этом сезоне шансы «Уфы» побороться за главный приз довольно велики: из турнира вылетели такие гранды, как ЦСКА, «Спартак», «Зенит». В четвертьфинале «Уфе» будет противостоять «Анжи», который переживает не самые лучшие времена - клуб поменял владельца и тренера, а также заявил о продаже ведущих игроков. Если «Уфа» покажет свой характер, который она уже сумела проявить в чемпионате, то итоги Кубка могут быть самыми непредсказуемыми.
Новый главный тренер ФК «Уфа» Сергей Семак заключил контракт с клубом под самый занавес года. Известие о его назначении было официально объявлено 30 декабря. Это назначение также претендует на роль самых запоминающихся событий в истории футбольного клуба.
С одной стороны, имя Семака в футбольном мире очень известное. С другой стороны, как самостоятельный тренер он имеет лишь эпизодический опыт в «Зените». И это создает интригу, за которой болельщики будут наблюдать в новом году. Бывший капитан «Рубина», ставший чемпионом России в 2008/2009 годах, игрок и капитан сборной России, и наконец тренер сборной России при Фабио Капелло и Леониде Слуцком, а также тренер «Зенита» при Лучано Спалетти и Андре Виллаш-Боаше, он не раз заявлял о своем желании начать самостоятельную тренерскую работу. Теперь такая возможность у него в Уфе есть. Контракт с «Уфой» подписан на 1,5 года с возможностью пролонгации на год. И 9 января клуб начнет свои учебно-тренировочные сборы уже с ним.
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