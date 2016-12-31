Пять самых ярких событий «Уфы»

Разиф АБДУЛЛИН

Вспоминаем самое запомнившееся в 2016 году в истории ФК «Уфа».

Фото: Разиф Абдуллин

2016 год для футбольного клуба «Уфа» и его болельщиков запомнится многим. Мы решили напомнить пять самых ярких событий года.

Чудесное спасение

21 мая «Уфа» на своем поле обыграла московский «Спартак», который к тому времени завоевал себе право выступать в Лиге Европы.

В последнем туре РОСГОССТРАХ чемпионата России по футболу прошлого сезона положение уфимской команды выглядело практически безнадежным. Должно было сложиться множество факторов, чтобы команда не вылетела из премьер-лиги. Перед матчем главный тренер «Уфы» Евгений Перевертайло добровольно ушел в отставку, и на решающий матч команду повел Сергей Томаров. Команда вышла на поле сверхмотивированной. Дважды отличился Иван Пауревич, забив головой, а Слай забил с пенальти. Гости смогли ответить лишь одним точным ударом. 3:1 – историческая победа «Уфы». 21 мая точно войдет в историю футбола как день, в который «Уфа» решила свою турнирную задачу остаться в премьер-лиге и кошмар для фанатов московского «Динамо», которое в том числе и из-за этой игры впервые вылетело в ФНЛ.

Главный трансфер года

Вторым ярким событием можно считать приход в «Уфу» нового главного тренера Виктора Ганчаренко, помощника Леонида Слуцкого в ЦСКА. Амбициозный профессионал стал главным приобретением клуба в новом сезоне, об этом не раз говорил гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов. И если в начале сезона игра у команды под руководством Ганчаренко вроде не клеилась, затем все стало получаться. Болельщики увидели на поле уверенную команду, которая смогла, например, на выезде обыграть московские «Локомотив» и «Спартак», который к тому времени стал лидером чемпионата. Игра «Уфы» стала такой, что о ней заговорили, а на официальном сайте телеканала «Матч-ТВ» ее назвали командой года. К сожалению, в контракте с Виктором Ганчаренко ЦСКА оговорил один пункт, согласно которому московский клуб мог в любой момент отозвать его без отступных в случае такой надобности. И это произошло. После ухода Леонида Слуцкого с поста главного тренера ЦСКА им стал Виктор Ганчаренко.

Тренер «Уфы» настолько преобразил игру команды, что о его работе даже сняли фильм.

Валидольный матч с «Рубином»

5 ноября на стадионе «Нефтяник» уфимский клуб хотя и проиграл казанскому «Рубину», но показал достойную игру. Оказавшись в меньшинстве уже на восьмой минуте матча и уступая 0:2, команда сумела отыграться 2:2. Пропустив третий гол, уфимцы могли отыграть и его, заработав пенальти, но Рыжиков смог его отразить. Под занавес матча кИгра оставила очень яркие впечатления. Думается, теперь своеобразное «дерби» всегда будет вызывать неподдельный интерес.

«Уфа» вышла в четвертьфинал Кубка России

Игра одной восьмой финала Кубка России по футболу с «Тереком» была не из самых зрелищных. В основное время соперники не сумели выявить победителя – 1:1. В серии пенальти точнее оказались уфимцы, причем решающий гол забил Азамат Засеев, сумевший восстановиться после тяжелой травмы и войти в основной состав команды. В этом сезоне шансы «Уфы» побороться за главный приз довольно велики: из турнира вылетели такие гранды, как ЦСКА, «Спартак», «Зенит». В четвертьфинале «Уфе» будет противостоять «Анжи», который переживает не самые лучшие времена - клуб поменял владельца и тренера, а также заявил о продаже ведущих игроков. Если «Уфа» покажет свой характер, который она уже сумела проявить в чемпионате, то итоги Кубка могут быть самыми непредсказуемыми.

Интрига года

Новый главный тренер ФК «Уфа» Сергей Семак заключил контракт с клубом под самый занавес года. Известие о его назначении было официально объявлено 30 декабря. Это назначение также претендует на роль самых запоминающихся событий в истории футбольного клуба.

С одной стороны, имя Семака в футбольном мире очень известное. С другой стороны, как самостоятельный тренер он имеет лишь эпизодический опыт в «Зените». И это создает интригу, за которой болельщики будут наблюдать в новом году. Бывший капитан «Рубина», ставший чемпионом России в 2008/2009 годах, игрок и капитан сборной России, и наконец тренер сборной России при Фабио Капелло и Леониде Слуцком, а также тренер «Зенита» при Лучано Спалетти и Андре Виллаш-Боаше, он не раз заявлял о своем желании начать самостоятельную тренерскую работу. Теперь такая возможность у него в Уфе есть. Контракт с «Уфой» подписан на 1,5 года с возможностью пролонгации на год. И 9 января клуб начнет свои учебно-тренировочные сборы уже с ним.

В своем первом интервью в качестве главного тренера «Уфы» Сергей Семак был довольно скромен, сказав лишь, что любой тренер хочет показать красивую игру и добиваться результата. Пожелаем же ему и команде дальнейшего роста в новом году.