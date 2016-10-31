Уфимец стал чемпионом мира по борьбе на поясах

Злата ЗУКОВИЧ

Соревнования проходили с 28 по 29 октября в Набрежных Челнах.

Фото: пресс-служба минспорта РБ

Уфимец Рустам Арсланов стал чемпионом мира по борьбе на поясах в вольном стиле, следует из сообщения на официальном сайте минспорта республики. Соревнования проходили с 28 по 29 октября в Набережных Челнах. В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов, в том числе из Ямайки, Израиля, Конго, Израиля, Конго, Новой Зеландии, Киргизии, Казахстана, Узбекистана, России и т.д.

Медали заслужили и другие республиканские спортсмены: бронзовыми призерами в классическом стиле стали Наталья Туктагулова (в/к до 76кг), Артур Зулькарнаев (в/к до 68кг) и Ильфак Ибатуллин (в/к до 62кг).