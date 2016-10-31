Команде «Башнефти» пришлось сняться с первенства страны по мини-футболу

Наталья КУЗНЕЦОВА

Игрокам отказались предоставлять отпуска и отгулы на время соревнований.

Фото: pixabay.com

Команда «АЛГА-Башнефть» была вынуждена сняться с первенства страны по мини-футболу. Руководство компании отказалось предоставлять игрокам отпуска и отгулы на время соревнований, даже за собственный счет.

— Причина в том, что в этом году команд стало больше, раньше было 10, а сейчас 16, - сообщил Медиакорсети тренер команды Марат Абжалимов. – Все игроки у нас работают в компании, и им приходится в общей сложности на неделю в месяц отпрашиваться на время различных соревнований. Поэтому решено, что мы будем играть на городских, республиканских, а также корпоративных соревнованиях, а от российских придется отказаться. Слишком много времени это отнимает.

Абжалимов подчеркнул, что решение было принято еще до того, как «Роснефть» приобрела контрольный пакет компании.

- Решение было принято раньше еще прежним руководством, с «Роснефтью» это никак не связано, объем финансирования у нас остался прежний, – сообщил он.