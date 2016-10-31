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СПОРТ
Команде «Башнефти» пришлось сняться с первенства страны по мини-футболу// 31.10.2016
Игрокам отказались предоставлять отпуска и отгулы на время соревнований.
Фото: pixabay.com
Команда «АЛГА-Башнефть» была вынуждена сняться с первенства страны по мини-футболу. Руководство компании отказалось предоставлять игрокам отпуска и отгулы на время соревнований, даже за собственный счет.
— Причина в том, что в этом году команд стало больше, раньше было 10, а сейчас 16, - сообщил Медиакорсети тренер команды Марат Абжалимов. – Все игроки у нас работают в компании, и им приходится в общей сложности на неделю в месяц отпрашиваться на время различных соревнований. Поэтому решено, что мы будем играть на городских, республиканских, а также корпоративных соревнованиях, а от российских придется отказаться. Слишком много времени это отнимает.
Абжалимов подчеркнул, что решение было принято еще до того, как «Роснефть» приобрела контрольный пакет компании.
- Решение было принято раньше еще прежним руководством, с «Роснефтью» это никак не связано, объем финансирования у нас остался прежний, – сообщил он.
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