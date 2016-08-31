Турнир для российских паралимпийцев пройдет 7 сентября

Ольга КОРЗИК

Соревнования будут проходить на центральных площадках Подмосковья.

Турнир для отстраненных от Игр-2016 российских паралимпийцев состоится на спортивных объектах Подмосковья 7 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на президента Паралимпийского комитета России Владимира Лукина.

Соревнования состоятся на центральных спортивных площадках Подмосковья – базах "Озеро Круглое", "Новогорск" и др.

Напомним, что Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал ПКР и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена.

Паралимпийские игры пройдут в Рио-де-Жанейро с 7 по 18 сентября.