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31 августа, среда
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СПОРТ
Турнир для российских паралимпийцев пройдет 7 сентября// 31.08.2016
Соревнования будут проходить на центральных площадках Подмосковья.
Турнир для отстраненных от Игр-2016 российских паралимпийцев состоится на спортивных объектах Подмосковья 7 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на президента Паралимпийского комитета России Владимира Лукина.
Соревнования состоятся на центральных спортивных площадках Подмосковья – базах "Озеро Круглое", "Новогорск" и др.
Напомним, что Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал ПКР и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена.
Паралимпийские игры пройдут в Рио-де-Жанейро с 7 по 18 сентября.
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