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СПОРТ

Турнир для российских паралимпийцев пройдет 7 сентября

Ольга КОРЗИК // 31.08.2016
Соревнования будут проходить на центральных площадках Подмосковья.

 Турнир для  отстраненных от Игр-2016 российских паралимпийцев состоится на спортивных объектах Подмосковья 7 сентября, сообщает  ТАСС со ссылкой на президента Паралимпийского комитета России Владимира Лукина.

Соревнования состоятся на центральных спортивных площадках Подмосковья –  базах "Озеро Круглое", "Новогорск" и др.

 Напомним, что Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал ПКР и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена.

 Паралимпийские игры пройдут в Рио-де-Жанейро с 7 по 18 сентября.

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