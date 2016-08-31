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31 августа, среда
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СПОРТ
«Салават Юлаев» одержал в гостях волевую победу над «Югрой»// 31.08.2016
Уфимцы заработали первые очки в выездных матчах.
Фото: hcsalavat.ru
Вчера, 31 августа, уфимский «Салават Юлаев» в Ханты-Мансийске встречался с местной «Югрой». Первый период команды играли на равных, и как итог - 0:0 после первого периода.
Во втором отрезке «Югра» прибавила и открыла счёт, но юлаевцы быстро отыгрались, и тут же пропустили второй гол, второй период закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.
Всё решил третий период, в середине которого уфимские хоккеисты смогли забросить две шайбы с интервалом в одну минуту. В оставшееся до сирены время северяне пытались сравнять счёт, но не смогли, встреча закончилась победой уфимцев- 3:2..
Видеообзор матча.
Видео: khl.ru
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31.08.2016 // СПОРТ
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