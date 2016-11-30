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СПОРТ

«Салават Юлаев» обыграл рижское «Динамо»

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 30.11.2016
В столице Латвии одержана уверенная победа со счетом 3:0

Фото: http://hcsalavat.ru/

Счёт в игре был открыт сразу первым броском. Денис Куляш приложился от синей линии, и шайба влетела в ворота соперника, сообщает пресс-служба ХК «Салават Юлаев».  Первый период прошёл в равной борьбе, а во втором рижане имели великолепный шанс сравнять счёт. Но Эдгарс Кулда упустил такую возможность, попав в штангу с близкого расстояния.

В втором периоде заборшенной шайбой отличился Кирилл Капризов, который отличным броском поразил ближнюю девятку. 

Сразу после этого «юлаевцы» могли забить и ещё, причём неоднократно. «Динамовцы» остались в меньшинстве и уфимские спецбригады планомерно и методично расшатывали уступающие числом силы противника. Голевых моментов и опасных бросков была тьма, но шайба постоянно летела в Якуба Седлачека. 

В третьем периоде рижане вновь немного выровняли положение дел на площадке, но «Салават Юлаев» ещё раз добился своего. В быстрой атаке точным броском отметился Антон Лазарев. После этого попадания стало очевидно, что уфимцы выиграли эту встречу. Единственной интригой оставался окончательный счёт матча, но он больше не изменился. Победа 3:0 и второй «сухой» матч в сезоне в исполнении Андрея Гаврилова.

Следующий матч 2 декабря в Минске против ещё одного «Динамо». 

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