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30 ноября, среда
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СПОРТ
«Салават Юлаев» обыграл рижское «Динамо»// 30.11.2016
В столице Латвии одержана уверенная победа со счетом 3:0
Фото: http://hcsalavat.ru/
Счёт в игре был открыт сразу первым броском. Денис Куляш приложился от синей линии, и шайба влетела в ворота соперника, сообщает пресс-служба ХК «Салават Юлаев». Первый период прошёл в равной борьбе, а во втором рижане имели великолепный шанс сравнять счёт. Но Эдгарс Кулда упустил такую возможность, попав в штангу с близкого расстояния.
В втором периоде заборшенной шайбой отличился Кирилл Капризов, который отличным броском поразил ближнюю девятку.
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