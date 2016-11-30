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30 ноября, среда
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СПОРТ
Вратаря «Уфы» привела в команду любовь// 30.11.2016
Об этом рассказал комментатор матча «Зенит» - «Уфа».
Фото: championat.com
Сегодня в Санкт-Петербурге проходит матч РОССГОССТРАХ чемпионата России по футболу, местный «Зенит» принимает на своем поле «Уфу». В ходе матча его комментатор рассказал, как голкипер гостей Андрей Лунев попал в уфимский клуб.
- Это романтическая история, - рассказал комментатор. – Лунева привела в Уфу любовь. Он отдыхал в Египте и там познакомился с девушкой Дианой. И приехал за ней в Уфу. В клубе узнали о его приезде и предложили стать третьим вратарём. Так из-за любви Лунев и попал в уфимскую команду. А Диана теперь – его супруга.
После перерыва счет на табло 0:0. Лунев однажды буквально спас команду, отразив ногой опасный удар Жулиано.
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