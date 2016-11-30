Сегодня «Салават Юлаев» попробует взять реванш у рижского «Динамо»

Константин КЛИМОВ

«Салават Юлаев» начинает выездную серию, матчем с динамовцами из Риги

Фото: Пресс-служба ХК "Салават Юлаев"

Хоккеисты уфимского «Салавата Юлаева» прибыли в Ригу, где сегодня, 30 ноября, сыграют с местным «Динамо». Сегодняшний матч станет первым в выездной серии уфимцев, в рамках которой они проведут три матча и все за пределами России. После сегодняшнего матча юлаевцы отправятся в Минск, где сыграют с ещё одним «Динамо», а затем в Хельсинки в гости к «Йокериту».

Если более подробно остановится на сегодняшнем сопернике, то клуб из Латвии в этом сезоне, мягко говоря, не в ударе. По итогам 34 матчей динамовцы занимают последнюю строчку таблицы западной конференции с отставанием в 12 очков от «Северстали». Похоже, что для рижан этот сезон уже закончен, ведь с такими показателями в место в плей-офф команда получит вряд ли, несмотря на большой запас времени. Но последнее место в конференции и неудачный в целом сезон, не помешали рижанам один раз обыграть уфимцев. В сентябре этого года юлаевцы уступили динамовцам 2:3, тогда выявить сильнейшего смогли лишь в серии послематчевых билетов.

В последних трёх матчах уфимцы смогли выиграть лишь однажды, и проиграли не самым сильным клубам КХЛ, поэтому сегодня у юлаевцев есть хороший шанс реабилитироваться перед своими болельщиками за поражение двухмесячной давности и за неуверенную игру в последних турах.

Прямую трансляцию встречи смотрите на телеканале БСТ в 21:00.