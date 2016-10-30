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СПОРТ
Йонас Кемппайнен: «Салават Юлаев» что хотел, то и творил// 30.10.2016
Игрок «Сибири» отметил, что в игре с уфимцами их команда была просто опрокинута
Нападающий новосибирской «Сибири» Йонас Кемппайнен в послематчевом интервью отметил, что уфимские хоккеисты на льду творили все, что хотели. Их клубу после четырех поражений подряд перерыв в чемпионате пойдет на пользу, считает игрок.
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