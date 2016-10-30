30 октября, воскресенье
СПОРТ

Йонас Кемппайнен: «Салават Юлаев» что хотел, то и творил

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 30.10.2016
Игрок «Сибири» отметил, что в игре с уфимцами их команда была просто опрокинута

Нападающий новосибирской «Сибири» Йонас Кемппайнен в послематчевом интервью отметил, что уфимские хоккеисты на льду творили все, что хотели. Их клубу после четырех поражений подряд перерыв в чемпионате пойдет на пользу, считает игрок. 

 

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела СПОРТ

30.10.2016
Линус Умарк : Сегодня Сведберг сыграл невероятно и мы тоже хорошо
Шведский нападающий «Салавата Юлаева» набрал 100 –е очко в составе уфимцев

30.10.2016
«Уфа» обыграла в Туле «Арсенал»
Матч закончился со счетом 2:0.

28.10.2016
Андрей Таратухин: С «юлаевцами» всегда приятно играть
Игрок новокузнецкого «Металлурга» о матче в Уфе

28.10.2016
Степан Хрипунов и Максим Майоров: Так играть нельзя, мы рано расслабились
Нападающие «Салавата Юлаева» прокомментировали тяжелый матч с аутсайдером КХЛ

28.10.2016
В онлайн продаже появились билеты на матч “Уфа”-”Рубин”
Забронировать места на матч с казанцами можно уже сейчас.

28.10.2016
«Уфа» в четвертьфинале Кубка России сыграет с «Анжи»
Дагестанская команда накануне разгромила питерский «Зенит» со счетом 4:0

27.10.2016
Нападающий "Авангарда": В игре с "Салаватом" расслабляться нельзя
Николай Лемтюгов рассказал, как его клуб добывал победу над уфимской командой.

26.10.2016
Уфа вышла в четвертьфинал Кубка России по пенальти
В основное и дополнительное время игра закончилась вничью - 1:1.

26.10.2016
"Салават Юлаев" проиграл первый домашний матч серии
"Салават Юлаев" в драматичном матче уступил гостям из Омска.

26.10.2016
Вратарь «Уфы» Лунев показал лучшие результаты в России и Европе
Он на первом месте по проценту отраженных ударов.

26.10.2016
БСТ прервет трансляцию матча «Салават Юлаев» - «Авангард»
Телеканал сделает это из-за футбола.

26.10.2016
Сегодня «Салават Юлаев» сыграет с омскими ястребами
«Салават Юлаев» начинает домашнюю серию.

24.10.2016
«Уфимец» пробился в 1/16 Кубка России по баскетболу
22 октября баскетбольный клуб «Уфимец» принимал дома магнитогорское «Динамо».

22.10.2016
Главный тренер ФК «Ростов»: "Уфа" - хорошая и организованная команда"
Иван Данильянц считает, что его подопечным во время матча помешала усталость

22.10.2016
Игроки Уфы: Обидно, что не забили и не смогли выиграть
Футболисты уфимского клуба прокомментировали итоги ничейного матча с Ростовом

22.10.2016
Уфа сыграла с Ростовом вничью
Матч проходил в Уфе.

22.10.2016
Игорь Захаркин: «Матч получился неоднозначным»
Главный тренер ХК «Салават Юлаев» рад, что команда не пала духом


5-Я КОЛОНКА

Кандидат экономических наук Рустем Шайахметов рассуждает о том, что важнее - пиво или здоровье нации.

ФОТОФАКТ
Фотофакт: В Уфе увидели танки

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"