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30 октября, воскресенье
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СПОРТ
Линус Умарк : Сегодня Сведберг сыграл невероятно и мы тоже хорошо// 30.10.2016
Шведский нападающий «Салавата Юлаева» набрал 100 –е очко в составе уфимцев
Уфимский клуб сегодня по всем статьям переиграл хоккеистов новособирской «Сибири» 6:0. Свою лепту в победу «Салавата Юлаева» внес один из лучших игроков команды – шведский кудесник шайбы Линус Умарк. Он набрал свое 100-е очко в КХЛ в составе «СЮ». В интервью нашему специальному корреспонденту Артему Михайлову Умарк сказал, что сегодня была хорошая игра, и очень неплохо в воротах отстоял Сведберг. Своей игрой нападающий также остался доволен.
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