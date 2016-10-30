Линус Умарк : Сегодня Сведберг сыграл невероятно и мы тоже хорошо

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Шведский нападающий «Салавата Юлаева» набрал 100 –е очко в составе уфимцев

Уфимский клуб сегодня по всем статьям переиграл хоккеистов новособирской «Сибири» 6:0. Свою лепту в победу «Салавата Юлаева» внес один из лучших игроков команды – шведский кудесник шайбы Линус Умарк. Он набрал свое 100-е очко в КХЛ в составе «СЮ». В интервью нашему специальному корреспонденту Артему Михайлову Умарк сказал, что сегодня была хорошая игра, и очень неплохо в воротах отстоял Сведберг. Своей игрой нападающий также остался доволен.