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30 октября, воскресенье
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СПОРТ
«Уфа» обыграла в Туле «Арсенал»// 30.10.2016
Матч закончился со счетом 2:0.
Фото: Youtube.com
«Уфа» в очередной раз одержала победу в гостях. Ранее были одержаны победы с одинаковым счетом 1:0 над «Крыльями Советов» в Самаре и над «Спартаком» и «Локомотивом» в Москве. На этот раз «Уфа» выиграла тульский «Арсенал», забив в гостях два мяча.
Первый гол в добавленное время первого тайма забил Слай. Второй – на счету Фатаи.
2:0 – четвертая победа ФК «Уфа» на выезде, и 16 очков на счету клуба.
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