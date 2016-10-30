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СПОРТ

«Уфа» обыграла в Туле «Арсенал»

Разиф АБДУЛЛИН // 30.10.2016
Матч закончился со счетом 2:0.

Фото: Youtube.com

«Уфа» в очередной раз одержала победу в гостях.  Ранее были одержаны победы с одинаковым счетом 1:0 над «Крыльями Советов» в Самаре и над «Спартаком» и «Локомотивом» в Москве. На этот раз «Уфа» выиграла тульский «Арсенал», забив в гостях два мяча.

Первый гол в добавленное время первого тайма забил Слай. Второй – на счету Фатаи.

2:0 – четвертая победа ФК «Уфа» на выезде,  и 16 очков на счету клуба.

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