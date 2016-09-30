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30 сентября, пятница
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СПОРТ
В Торонто презентовали хоккейную премию «Харламов Трофи»// 30.09.2016
О премии рассказали после переговоров руководства НХЛ, IIHF и Лиги легенд мирового хоккея.
Фото: sovsport.ru
В Канаде прошли переговоры между руководством НХЛ, Международной федерации хоккея на льду и Лиги легенд мирового хоккея. Сразу после них на брифинге с участием Павла Буре, Дмитрия Тугарина, Алексея Касатонова, Игоря Ларионова и Александра Якушева журналистам презентовали премию «Харламов Трофи». Она ежегодно вручается газетой «Советский спорт», а в этом году стала международной.
Премия включает в себя целый ряд мероприятий, финиширующий в следующем году в Кельне во время ЧМ по хоккею. Там будут награждать победителя в номинации «Луший хоккеист мира».
А 16 декабря пройдет следующий этап премии – во время празднования 70-летнего юбилея российского хоккея в Москве. Мероприятие пройдет в Парке легенд.
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