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СПОРТ

Сегодня «Салават Юлаев» может заработать первые очки в выездном турне

Константин КЛИМОВ // 30.08.2016
Сегодня дружина Игоря Захаркина сразится с «Югрой».

Матч «Югра» - «Салават Юлаев» пройдёт сегодня на домашней для северян арене, и станет третьим в выездном турне уфимцев. Предыдущие два матча Уфа проиграла сначала питерским, а затем и московским армейцам.

Что касается сегодняшнего соперника, то назвать его удобным для юлаевцев нельзя, история взаимоотношений с «Югрой» в регулярных матчах КХЛ насчитывает 13 игр. В 7 играх сильнее становились уфимцы, остальные пять выиграли хоккеисты из Ханты-Мансийска. При этом по результатам гостевых встреч против «Югры» юлаевцы никак не могут выйти вперёд, общий счёт 3-3. Так же стоит отметить, что чаще всего матчи между командами получаются результативными и редко, когда за три периода забивается меньше пяти шайб, максимальное количество заброшенных шайб за матч – 9.

Но каким бы неудобным не был соперник, результаты команд говорят сами за себя. Прошлый сезон «Югра» закончила на 23 месте, юлаевцы на девятом.

А вот как команды сыграли ровно год назад под сводами Уфа-Арены.

 

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