Три футболиста «Уфы» уехали в молодежную сборную России

Разиф АБДУЛЛИН

Бородько, Живоглядов и Безденежных вызваны тренерским штабом.

Фото: ФК Уфа

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Николаем Писаревым вызвал в команду троих представителей футбольного клуба «Уфа», сообщается на официальном сайте клуба. В сборную отправились вратарь Михаил Бородько, защитник Дмитрий Живоглядов и воспитанник уфимского футбола, полузащитник Игорь Безденежных.

Вчера, 29 августа, молодежная сборная России на базе в Новогорске начала подготовку к отборочным матчам чемпионата Европы-2017 U-21 с Фарерскими островами (игра состоится 1 сентября) и Австрией (6 сентября).



Вот полный состав молодежной сборной России.



Вратари: Михаил Бородько («Уфа»), Мирослав Лобанцев («Локомотив» Москва), Александр Селихов («Амкар» Пермь).



Защитники: Дмитрий Живоглядов («Уфа»), Илья Зуев, Максим Карпов (оба - «Зенит» Санкт-Петербург), Вячеслав Караваев («Спарта» Чехия), Виталий Лысцов («Тондела» Португалия), Эльмир Набиуллин («Рубин» Казань), Никита Чернов («Енисей» Красноярск), Денис Якуба («Кубань» Краснодар).



Полузащитники: Дмитрий Баринов («Локомотив» Москва), Игорь Безденежных («Уфа»), Аяз Гулиев («Спартак» Москва), Алексей Евсеев («Зенит» Санкт-Петербург), Рифат Жемалетдинов («Рубин» Казань), Дмитрий Коробов («Урал»), Аршак Корян («Витесс» Голландия), Сергей Макаров («Минск» Беларусь), Александр Ташаев («Динамо» Москва).



Нападающие: Алексей Гасилин («Зенит» Санкт-Петербург), Николай Комличенко («Слован» Чехия).