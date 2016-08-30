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30 августа, вторник
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СПОРТ
Три футболиста «Уфы» уехали в молодежную сборную России// 30.08.2016
Бородько, Живоглядов и Безденежных вызваны тренерским штабом.
Фото: ФК Уфа
Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Николаем Писаревым вызвал в команду троих представителей футбольного клуба «Уфа», сообщается на официальном сайте клуба. В сборную отправились вратарь Михаил Бородько, защитник Дмитрий Живоглядов и воспитанник уфимского футбола, полузащитник Игорь Безденежных.
Вчера, 29 августа, молодежная сборная России на базе в Новогорске начала подготовку к отборочным матчам чемпионата Европы-2017 U-21 с Фарерскими островами (игра состоится 1 сентября) и Австрией (6 сентября).
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