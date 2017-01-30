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СПОРТ
Болельщики «Салавата Юлаева» серьёзно поговорили с командой (полное видео)// 30.01.2017
Болельщики «Салавата Юлаева» после седьмого поражения подряд не выдержали и вызвали хоккеистов на разговор.
Фото: youtube.com
Вчера уфимский «Салават Юлаев» потерпел седьмое поражение кряду, на этот раз в роли обидчиков дружины Игоря Захаркина выступила череповецкая «Северсталь». Нервы самых преданных болельщиков не выдержали и, несмотря на то, что утром всем нужно на работу, фанаты поехали встречать команду в аэропорт, чтобы при личной встрече высказать своё недовольство хоккеистам.
Главный тренер ХК "Салават Юлаев" Игорь Захаркин сказал болельщикам, что команда будет биться до самого последнего матча.
- Я лично считаю, что это катастрофа, - сказал Игорь Захаркин. - Не может быть такого "черного пятна" (семь поражений подряд - прим.) у парней, которые так тяжело работают.
Болельщики выразили свою озабоченность тем, что впереди у уфимской команды очень сильные соперники, и буквально еще два поражения могут сделать призрачными шансы "СЮ" на выход в плей офф.
- Все понимают, что любая ошибка смерти подобна, - сказал Захаркин болельщикам. - Пацаны ложатся на лед под шайбы, и они добьются успеха. Спасибо, что вы с нами, что вы верите в нас.
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Болельщики «Салавата Юлаева» серьёзно поговорили с командой (полное видео)
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