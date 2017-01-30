«Уфа» одержала победу над болгарским «Берое»

Разиф АБДУЛЛИН

Футбольный клуб «Уфа» забил два безответных мяча.

Фото: fcufa.pro

Вчера, 29 января, ФК «Уфа» сыграл свой первый контрольный матч на втором сборе на Кипре – с болгарским клубом «Берое» из Старо-Загоры. «Берое» - двухкратный обладатель Кубка и Суперкубка Болгарии, чемпион страны сезона1985/86 гг.

Уфимцы забили в первом тайме, отличился «новичок» Иван Пауревич, вернувшийся в клуб из английского чемпионата. Второй гол заработал Дмитрий Сысуев, на котором в штрафной сфолила оборона соперника. Пенальти реализовал Слай.

2:0 – окончательный счет матча.

Вот состав ФК «Уфа», который был отмечен в протоколе.

ФК «Уфа»: Шелия, Никитин (Пуцко, 46), Карп, Аликин (Живоглядов, 46), Сухов, Стоцкий, Пауревич (Безденежных, 46), Засеев (Филин, 46), Обляков (Сысуев, 46), Слай, Кротов.

Запасные: Бородько, Беленов, Пуцко, Дивеев, Филин, Живоглядов, Зубарев, Сафрониди, Батютин, Безденежных, Сысуев.

Следующий контрольный матч «Уфа» проведет 2 февраля против ФК «Левски» (Болгария).