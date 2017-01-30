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31 января, вторник
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СПОРТ
«Уфа» одержала победу над болгарским «Берое»// 30.01.2017
Футбольный клуб «Уфа» забил два безответных мяча.
Фото: fcufa.pro
Вчера, 29 января, ФК «Уфа» сыграл свой первый контрольный матч на втором сборе на Кипре – с болгарским клубом «Берое» из Старо-Загоры. «Берое» - двухкратный обладатель Кубка и Суперкубка Болгарии, чемпион страны сезона1985/86 гг.
Уфимцы забили в первом тайме, отличился «новичок» Иван Пауревич, вернувшийся в клуб из английского чемпионата. Второй гол заработал Дмитрий Сысуев, на котором в штрафной сфолила оборона соперника. Пенальти реализовал Слай.
Вот состав ФК «Уфа», который был отмечен в протоколе.
Запасные: Бородько, Беленов, Пуцко, Дивеев, Филин, Живоглядов, Зубарев, Сафрониди, Батютин, Безденежных, Сысуев.
Следующий контрольный матч «Уфа» проведет 2 февраля против ФК «Левски» (Болгария).
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