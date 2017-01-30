Спартаковский защитник Александр Пуцко приехал на сборы в «Уфу»

Разиф АБДУЛЛИН

Он вышел на поле в контрольном матче с болгарским клубом «Берое».

Фото: ФК "Спартак"

Футбольный клуб «Спартак» может покинуть защитник Александр Пуцко, играющий в молодежной команде. Вчера он вышел на поле в составе «Уфы» в контрольном матче с болгарским клубом «Берое».

Александру Пуцко - 23 года, в московском клубе он не имеет полноценной игровой практики. В «Уфу» из «Спартака» в свое время уже перешли полузащитник Владимир Зубарев и нападающий Вячеслав Кротов. На первых в этом году сборах на Кипре на просмотр приезжал и молодой голкипер «Спартака-2» Михаил Филиппов. Но, похоже, он проиграл конкуренцию бывшему голкиперу «Анжи» Беленову. Беленов также был заявлен на матч с ФК «Берое» запасным вратарем «Уфы», но на поле не вышел.

Саму игру с «Берое» «Уфа» вчера выиграла, забив два безответных мяча в ворота соперника.