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31 января, вторник
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СПОРТ
Спартаковский защитник Александр Пуцко приехал на сборы в «Уфу»// 30.01.2017
Он вышел на поле в контрольном матче с болгарским клубом «Берое».
Фото: ФК "Спартак"
Футбольный клуб «Спартак» может покинуть защитник Александр Пуцко, играющий в молодежной команде. Вчера он вышел на поле в составе «Уфы» в контрольном матче с болгарским клубом «Берое».
Александру Пуцко - 23 года, в московском клубе он не имеет полноценной игровой практики. В «Уфу» из «Спартака» в свое время уже перешли полузащитник Владимир Зубарев и нападающий Вячеслав Кротов. На первых в этом году сборах на Кипре на просмотр приезжал и молодой голкипер «Спартака-2» Михаил Филиппов. Но, похоже, он проиграл конкуренцию бывшему голкиперу «Анжи» Беленову. Беленов также был заявлен на матч с ФК «Берое» запасным вратарем «Уфы», но на поле не вышел.
Саму игру с «Берое» «Уфа» вчера выиграла, забив два безответных мяча в ворота соперника.
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