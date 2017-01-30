«Салават Юлаев» потерпел седьмое поражение подряд

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

В Череповце уфимский клуб уступил в овертайме местной «Северстали» сл счетом 2:3

Фото: http://hcsalavat.ru/

Уфимский «Салават Юлаев» продолжает огорчать своих болельщиков. Вчера, 29 января башкирские хоккеисты проиграли седьмой матч кряду Уфимцы вышли на игру с Андреем Гавриловым в воротах. Матч начался с преимущества «Салавата Юлаева». Свой первый бросок по воротам Гаврилова хозяева нанесли только в середине первого периода. «Юлаевцы» к тому времени уже вели в счёте. Это Линус Умарк отличился в большинстве, сообщает пресс-служба ХК «Салават Юлаев».

Удаления же помогли и «Северстали» получить контроль над матчем. За время второго периода «Салават Юлаев» играл в меньшинстве 4 раза. Дважды череповчане своими возможностями воспользовались. Уфимцы также не стали отступать от заведённой традиции и сравняли счёт, играя впятером против четверых. Отскочившую от лицевого борта шайбу в ворота переправил Дмитрий Макаров. На этом основное время завершилось, и «Салават Юлаев» отправился готовиться к своему 19-му в этом сезоне овертайму. Дополнительная пятиминутка уже почти закончилась, когда к воротам Гаврилова выскочил Полак и переиграл уфимского голкипера. «Салават Юлаев» проиграл 2:3.

- Мы старались, бились сегодня. Я видел, как парни сражались на льду. К сожалению, удаления во втором периоде нас подвели. Мы проиграли полностью второй период, а в овертайме мы не смогли забить, нам забили, - сказал с каменным лицом на послематчевой пресс-конференции главный тренер «юлаевцев» Игорь Захаркин.

Следующий матч 1 февраля в Уфе против лидера регулярного чемпионата – питерского СКА.