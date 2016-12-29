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30 декабря, пятница
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СПОРТ
Сегодня на «Уфа – Арене» ожидается «Мишкопад»// 29.12.2016
В последней игре 2016 года «Салават Юлаев» сразится с магнитогорским «Металлургом»
Фото: http://hcsalavat.ru/
Главной особенностью предновогодней игры с «Металлургом» станет традиционная благотворительная акция – Мишкопад. Для того чтобы принять участие необходимо прямо на «Уфа-Арене» купить мягкую игрушку, а затем бросить её на лёд сразу после сирены об окончании матча.
Средства от продажи игрушек пойдут на приобретение двух слуховых аппаратов 8-летнему Вадиму Травину, который в следующем году пойдёт в первый класс школы. Игрушки через Детский Фонд РБ будут направлены детским домам, многодетным и неполным семьям, детям-инвалидам и на благотворительную акцию «Ёлка счастья», проводимую с 12 декабря по 10 января.
Год назад во время подобного Мишкопада на льду оказалось более 700 игрушек, а всего было собрано 155 300 рублей, которые были переданы на приобретение необходимого оборудования уфимскому детскому саду №15 компенсирующего вида для детей с нарушениями зрения. Приходить на матч со своими игрушками можно, но игрушки должны быть новыми и упакованными в целлофан. Уфимский клуб после проигрыша последних трех матчей занимает пятое место в Восточной конференции с 72 очками.
Магнитка - лидеры «Востока» с 90 очками.
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