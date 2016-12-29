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СПОРТ

Сегодня на «Уфа – Арене» ожидается «Мишкопад»

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 29.12.2016
В последней игре 2016 года «Салават Юлаев» сразится с магнитогорским «Металлургом»

Фото: http://hcsalavat.ru/

Главной особенностью предновогодней игры с «Металлургом» станет традиционная благотворительная акция – Мишкопад. Для того чтобы принять участие  необходимо прямо на «Уфа-Арене» купить мягкую игрушку, а затем бросить её на лёд сразу после сирены об окончании матча.

Средства от продажи игрушек пойдут на приобретение двух слуховых аппаратов 8-летнему Вадиму Травину, который в следующем году пойдёт в первый класс школы. Игрушки через Детский Фонд РБ будут направлены детским домам, многодетным и неполным семьям, детям-инвалидам и на благотворительную акцию «Ёлка счастья», проводимую с 12 декабря по 10 января.

Год назад во время подобного Мишкопада на льду оказалось более 700 игрушек, а всего было собрано 155 300 рублей, которые были переданы на приобретение необходимого оборудования уфимскому детскому саду №15 компенсирующего вида для детей с нарушениями зрения. Приходить на матч со своими игрушками можно, но игрушки должны быть новыми и упакованными в целлофан. Уфимский клуб после проигрыша последних трех матчей  занимает пятое место в Восточной конференции с 72 очками.

Магнитка - лидеры «Востока» с 90 очками. 

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