«Салават Юлаев» победил омский «Авангард» - 5:2

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Вторая гостевая победа уфимского клуба

Фото: http://hcsalavat.ru/

Вратарь Андрей Гаврилов сыграл на ноль предыдущий матч в Новокузнецке и сегодня вновь тренерский штаб «юлаевцев» доверил ему место в стартовом составе. Это решение тренерского штаба клуба себя оправдало. Уфимский голкипер показал хорошую игру и оправдал доверие тренеров, сообщает пресс-служба хоккейного клуба. «Салават» первым пропустил, но тут же отыгрался сразу же в первом большинстве. Результативной стала наигранная комбинация с пасом Умарка от правого борта и подставлением Хартикайнена по центру.



Следом за этим сработало и молодёжное звено. Михаил Воробьёв оказался первым на добивании во время одной из быстрых «юлаевских» атак. Игра у уфимцев получалась, игроки в зелёной форме уверенно чувствовали себя на площадке, а счёт на табло постепенно рос в нужную сторону. Вот в большинстве отличился Гончаров, а вот Хартикайнен поразил ворота соперника в меньшинстве.



«Авангард» поменял вратаря и показал, что не зря лидирует на Востоке. Снова в большинстве Медведеву удалось сократить отставание в счёте. Благодаря этому омичи остались в игре и «Салавату Юлаеву» пришлось непросто. Уфимцы выстояли, а Линус Умарк забросил ещё и пятую шайбу. «Юлаевцы» одержали победу 5:2 и 1 октября сыграют с «Сибирью».