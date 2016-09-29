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29 сентября, четверг
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СПОРТ
«Салават Юлаев» победил омский «Авангард» - 5:2// 29.09.2016
Вторая гостевая победа уфимского клуба
Фото: http://hcsalavat.ru/
Вратарь Андрей Гаврилов сыграл на ноль предыдущий матч в Новокузнецке и сегодня вновь тренерский штаб «юлаевцев» доверил ему место в стартовом составе. Это решение тренерского штаба клуба себя оправдало. Уфимский голкипер показал хорошую игру и оправдал доверие тренеров, сообщает пресс-служба хоккейного клуба. «Салават» первым пропустил, но тут же отыгрался сразу же в первом большинстве. Результативной стала наигранная комбинация с пасом Умарка от правого борта и подставлением Хартикайнена по центру.
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