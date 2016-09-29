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СПОРТ
Сегодня «Салават Юлаев» в гостях сыграет с омским «Авангардом»// 29.09.2016
Одна из интриг матча — выступление защитника уфимской команды Дениса Куляша против бывших одноклубников
Фото: пресс-служба ХК "Салават Юлаев"
После первой в сезоне сухой победы над «Кузней» уфимские хоккеисты продолжат выездное турне в Омске, матчем с местным «Авангардом». История противостояния двух клубов насчитывает 83 матча, в которых чаще всего побеждали омичи (37 – 32), 14 раз команды сыграли вничью. В регулярном сезоне 2015—2016 года омичи дважды выигрывали у юлаевцев, но в серии плэй-офф уфимцы вернули долг выиграв полуфинальную серию 4:3.
«Авангард» по итогам 15 матчей занимает первое место в восточной конференции КХЛ, юлавцы лишь на десятом месте, но уфимцы провели на одну игру меньше.
Начало встречи в 18:00 по уфимскому времени, трансляцию смотрите на телеканале или сайте Башкирского спутникового телевидения.
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