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29 сентября, четверг
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СПОРТ
ФК «Уфа» оштрафован на 100 тысяч рублей// 29.09.2016
Судьи показали футболистам шесть желтых карточек за грубую игру.
Фото: fcufa.pro
Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза оштрафовал ФК «Уфа» за грубую игру в матче 1/16 финала Кубка России против белгородского «Энергомаша».
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