ФК «Уфа» оштрафован на 100 тысяч рублей

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Судьи показали футболистам шесть желтых карточек за грубую игру.

Фото: fcufa.pro

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза оштрафовал ФК «Уфа» за грубую игру в матче 1/16 финала Кубка России против белгородского «Энергомаша».

- Футболисты «Уфы» получили шесть желтых карточек, — отметил глава КДК Артур Григорьянц. — За неподобающее поведение игроков клуб оштрафован на 100 тысяч рублей.



По итогам матча 8-го тура премьер-Лиги «Спартак» — «Уфа наставники команд Массимо Каррера и Виктор Гончаренко заплатят 30 и 20 тыс рублей соответственно за то, что покидали пределы технической зоны.