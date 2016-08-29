В Уфу на турнир по греко-римской борьбе приедет Александр Карелин

Злата ЗУКОВИЧ

Соревнования начнутся 9 сентября.

В Уфе на стадионе «Динамо» 9 и 10 сентября пройдет ХХХI Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти В.А. Бормана, который почтит своим присутствием трехкратный Олимпийский чемпион Александр Карелин. Об этом сообщили организаторы турнира.

В соревнованиях будут участвовать более 100 спортсменов из России и стран ближнего зарубежья. Башкирию представят 30 спортсменов. Вместе с Александром Карелиным в список почетных гостей турнира вошли: олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Назир Манкиев, бронзовые призеры Олимпиады Мингиян Семенов и Владимир Попов, серебряный призер Олимпийских игр Владимир Чебоксаров, актер и телеведущий Оскар Кучера и многие другие.

Торжественное открытие состоится в 16:30 уфимского времени 9 сентября. Соревнования начнутся с 10:00.