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29 августа, понедельник
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СПОРТ
В Уфу на турнир по греко-римской борьбе приедет Александр Карелин// 29.08.2016
Соревнования начнутся 9 сентября.
В Уфе на стадионе «Динамо» 9 и 10 сентября пройдет ХХХI Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти В.А. Бормана, который почтит своим присутствием трехкратный Олимпийский чемпион Александр Карелин. Об этом сообщили организаторы турнира.
В соревнованиях будут участвовать более 100 спортсменов из России и стран ближнего зарубежья. Башкирию представят 30 спортсменов. Вместе с Александром Карелиным в список почетных гостей турнира вошли: олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Назир Манкиев, бронзовые призеры Олимпиады Мингиян Семенов и Владимир Попов, серебряный призер Олимпийских игр Владимир Чебоксаров, актер и телеведущий Оскар Кучера и многие другие.
Торжественное открытие состоится в 16:30 уфимского времени 9 сентября. Соревнования начнутся с 10:00.
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