29 августа, понедельник
СПОРТ

В Уфу на турнир по греко-римской борьбе приедет Александр Карелин

Злата ЗУКОВИЧ // 29.08.2016
Соревнования начнутся 9 сентября.

В Уфе на стадионе «Динамо» 9 и 10 сентября пройдет ХХХI Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти В.А. Бормана, который почтит своим присутствием трехкратный Олимпийский чемпион Александр Карелин. Об этом сообщили организаторы турнира.

В соревнованиях будут участвовать более 100 спортсменов из России и стран ближнего зарубежья. Башкирию представят 30 спортсменов. Вместе с Александром Карелиным в список почетных гостей турнира вошли: олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Назир Манкиев, бронзовые призеры Олимпиады Мингиян Семенов и Владимир Попов, серебряный призер Олимпийских игр Владимир Чебоксаров,  актер и телеведущий Оскар Кучера и многие другие.

Торжественное открытие состоится в 16:30 уфимского времени 9 сентября. Соревнования начнутся с 10:00.

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела СПОРТ

29.08.2016
Российские паралимпийцы могут пропустить зимние игры – Рима Баталова
Российские спортсмены не смогут выиграть квоты.

28.08.2016
«Салават Юлаев» проиграл ЦСКА
Москвичи ушли в отрыв со счетом 3:1

26.08.2016
Главный тренер ФК «Уфа»: Команда едет в Самару с хорошим настроем
Виктор Гончаренко готовится к матчу с «Крыльями Советов».

26.08.2016
«Салават Юлаев» уступил СКА в Санкт-Петербурге
Матч закончился со счетом 7:1 в пользу хозяев поля.

26.08.2016
В Уфе пройдет чемпионат по массовым отжиманиям
В нем может принять участие и глава Башкирии Рустэм Хамитов.

25.08.2016
Россия проведет свою Паралимпиаду
Об этом заявил президент страны Владимир Путин.

25.08.2016
Стало известно, как наградят олимпийцев из Башкирии Сафина и Ахматхузина
Только республика заплатит за золото — 1,5 миллиона рублей, за бронзу — 500 тысяч рублей.

25.08.2016
«Уфа» сыграет в Кубке России с «Энергомашем» из Белгорода
Будущий соперник обыграл «Кубань» в 1/32 финала.

25.08.2016
Сегодня «Салават Юлаев» сыграет с питерским СКА
Сегодня уфимцы проведут свой второй матч в нынешнем чемпионате КХЛ.

24.08.2016
В Башкирии разгорается скандал вокруг хоккея
Федерации хоккея Башкортостана приостановили аккредитацию.

24.08.2016
Рустэм Хамитов: «Решение об отстранении российской сборной от участия в Паралимпиаде – антигуманно»
Глава Башкирии считает, что спортивные функционеры поступили бесчеловечно.

23.08.2016
Рима Баталова: «Невозможно бездоказательно отстранять всю команду»
13-кратная паралимпийская чемпионка высказалась о решении Спортивного арбитражного суда по иску Паралимпийского комитета России.

23.08.2016
Башкирию в Рио должны были представлять 14 спортсменов
Сегодня спортивный арбитражный суд отклонил иск Паралимпийского комитета России.

23.08.2016
Оксана Савченко: Мы самая сильная сборная и неудобная для остальных
Чемпионка Паралимпийских игр по плаванию высказалась о решении Спортивного арбитражного суда по иску Паралимпийского комитета России.

22.08.2016
Константин Толкачев поздравил олимпийцев с достойным выступлением в Рио
Председатель Госсобрания Башкирии выступает за развитие олимпийских видов спорта

22.08.2016
Артемий Панарин стал победителем премии «Харламов Трофи»
Он признан лучшим в номинации "Лучший российский хоккеист".

22.08.2016
Руководители спортфедераций попросили о встрече с Рустэмом Хамитовым
Они считают, что чиновники препятствуют развитию спорта в Башкирии.

22.08.2016
"Салават Юлаев" начинает новый сезон дома
КХЛ назвали время выхода игр в эфир

22.08.2016
Рустэм Хамитов посетил строящийся ледовый каток в Чекмагуше
Осенью 2016 года он будет введен в строй.


Вопрос дня

Как вы считаете, влияет ли на результаты выборов пресловутый административный ресурс?

Нет, не влияет
Сейчас не влияет так сильно, как раньше
Влияет: результат выборов определяется в администрации городов и районов
Влияет в какой-то степени, но главное - что решит избиратель
Не знаю - не хожу на выборы
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"