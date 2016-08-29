Российские паралимпийцы могут пропустить зимние игры – Рима Баталова

Константин КЛИМОВ

Российские спортсмены не смогут выиграть квоты.

Вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Рима Баталова высказала свои опасения касательно дальнейшей судьбы отечественных спортсменов. Дело в том, что в Международном паралимпийском комитете (МПК) после лишения России членства в организации не озвучили условия, при которых ПКР сможет вернуть себе утраченные права. Не имея членства в МПК, россияне не смогут участвовать не только в летних играх.

- Мы не сможем выигрывать квоты, и в 2018-м году зимние Паралимпийские игры пройдут мимо нас, - сказала Баталова агентству «Р-Спорт».

По мнению прославленной спортсменки, Россия должна биться до конца.

- Нужно судиться до конца, а не подставлять вторую щеку, когда по одной уже дали, - отметила Рима Баталова.

Напомним, 7 августа Международный паралимпийский комитет отстранил паралимпийскую сборную России от участия в играх в Бразилии. Так же членства в комитете лишился и Паралимпийский комитет России.