28 ноября, понедельник
СПОРТ

Рустэм Хамитов: Я после матчей пишу смс Захаркину

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 28.11.2016
Глава Башкирии пристально следит за хоккейными матчами

Фото: пресс-службы главы Башкирии

В интервью изданию «Спорт-экспресс» Рустэм Хамитов рассказал, что старается всегда следить за играми ХК «Салават Юлаев». Когда нет возможности посещать матчи он их смотрит по телевизору или следить за ними в интернете.

- На работе всегда рядом лежит смартфон. Нажал, посмотрел результат: 1:1. Жалко… Ого – уже 2:1 в нашу пользу. Хорошо!, - рассказал глава региона.

По словам Хамитова, делая ставку на Игоря Захаркина, когда речь шла о его назначение на пост главного тренела «Салавата Юлаева» у него было ощущение риска, все таки Захаркин в основном работал вторым тренером, рядом с Вячеславом Быковым.

- В конечном счёте сделали ставку на Захаркина, оценив его тренерский и житейский опыт, квалификацию, отношение к нему со стороны Федерации хоккея России. Владислав Третьяк сказал мне: «Конечно, надо брать. Тут двух мнений быть не может. Если Игорь Владимирович согласен, надо подписывать с ним контракт немедленно!».

В хоккейном мире Захаркин – очень уважаемая фигура. Думаю, мы с ним не ошиблись. Находимся в постоянном контакте, после игр обмениваемся смс-сообщениями. Если «Салават» проиграл, пишу много восклицательных знаков и вопросительных (смеется). Если выигрываем – а это в последнее время случается чаще, поздравляю с победой, - отметил Рустэм Хамитов.

Как считает глава Башкирии, «наш хоккейный клуб способен претендовать на самые высокие места. Команда у нас своеобразная, интересная. Она демонстрирует зрелищный хоккей. Иногда такой, что мало не покажется. Тем не менее за это мы её и любим». Также Рустэм Хамитов рассказал, что в вопросах финансирования хоккейного клуба мы недостаточно конкурентоспособны с рядом клубов Западной конференции.

- Даже на Востоке есть в денежном плане намного более богатые команды. Мы не самые великие с точки зрения заработных плат и экономических возможностей. Но сплочённость и самоотверженность коллектива, опыт тренеров – в данном случае Игоря Захаркина – дорого стоит. Нам говорят: «О, «Салават Юлаев», 2,5 млрд!». Но «Салават Юлаев», извините, миллиард рублей отдаёт на другие клубы, инфраструктуру и детский спорт. 

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела СПОРТ

28.11.2016
Рустэм Хамитов: Бюджет ФК «Уфа» - более одного миллиарда рублей
Глава Башкирии в интервью газете «Спорт – экспресс» рассказал о развитии футбола в республике

27.11.2016
"Салават Юлаев" проиграл "Локомотиву" 1:2
Башкирская команда потерпела поражение в заключительном матче домашней серии.

26.11.2016
Константин Толкачев поздравил «Салават Юлаев» с 55 –летием
Он отметил, что хоккейный клуб является национальной гордостью Башкирии

26.11.2016
«Салават Юлаев» обыграл «Динамо» в свой 55-летний юбилей
Счет матча 2:1 в пользу уфимского клуба

24.11.2016
В Уфе состоится футбольный матч с народными гуляниями
Перед поединком "Уфа"-"Оренбург" любителей футбола ждет праздничная программа.

23.11.2016
Эммануэль Фримпонг: «Уфа» — лучшая команда
Бывший полузащитник ФК «Уфа» признался в любви к столичному клубу

23.11.2016
Стало известно, сколько денег выделят на организацию «Матча звезд КХЛ»
Из бюджета республики 5,77 миллиона рублей.

23.11.2016
«Советский спорт» пригласил в гости звезду смешанных единоборств
В онлайн-трансляции Хабиб Нурмагомедов отвечает на вопросы читателей издания

22.11.2016
Началась продажа билетов на неделю звезд хоккея в Уфе
Билеты можно заказать на официальном сайте хоккейного праздника.

21.11.2016
Игрок «Уфы» претендует на премию лучший молодой футболист России
Полузащитник ФК «Уфа» попал в список номинантов на премию РФПЛ.

21.11.2016
Трое борцов из Башкирии получили медали в первенстве России
Башкирию представляли 12 спортсменов

19.11.2016
«Салават Юлаев» в Сочи попробует продлить беспроигрышную серию до 8 матчей
Сегодня уфимцы сыграют в гостях с ХК «Сочи»

18.11.2016
«Салават Юлаев» на выезде выиграл у «Спартака»
Уфимский клуб одержал седьмую подряд победу.

17.11.2016
Уфимские клубы сняли видео в стиле «Mannequin Challenge»
Мнения болельщиков разделились, кто-то считает, что лучше бы на играх креативили.

17.11.2016
В «Салавате Юлаеве» появился новый старый игрок
Руководство уфимской команды вернуло на родину Дмитрия Макарова.

15.11.2016
Сегодня в Уфе стартует Кубок России по кикбоксингу
В Уфе съедутся более трёхсот сильнейших кикбоксёров России.

15.11.2016
В день рождения команды «юлаевцы» выйдут на лёд в необычной форме
25 ноября «Салават Юлаев» отпразднует 55-ый день рождения.

14.11.2016
Башкирские рапиристы стали победителями этапа Кубка мира в Токио
Тимур Сафин и Тимур Арсланов поднялись на высшую ступень вместе с коллегами по сборной.

5-Я КОЛОНКА

ФОТОФАКТ
В Сипайлово земля "ушла из под ног"

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"