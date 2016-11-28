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СПОРТ
Рустэм Хамитов: Я после матчей пишу смс Захаркину// 28.11.2016
Глава Башкирии пристально следит за хоккейными матчами
Фото: пресс-службы главы Башкирии
В интервью изданию «Спорт-экспресс» Рустэм Хамитов рассказал, что старается всегда следить за играми ХК «Салават Юлаев». Когда нет возможности посещать матчи он их смотрит по телевизору или следить за ними в интернете.
По словам Хамитова, делая ставку на Игоря Захаркина, когда речь шла о его назначение на пост главного тренела «Салавата Юлаева» у него было ощущение риска, все таки Захаркин в основном работал вторым тренером, рядом с Вячеславом Быковым.
В хоккейном мире Захаркин – очень уважаемая фигура. Думаю, мы с ним не ошиблись. Находимся в постоянном контакте, после игр обмениваемся смс-сообщениями. Если «Салават» проиграл, пишу много восклицательных знаков и вопросительных (смеется). Если выигрываем – а это в последнее время случается чаще, поздравляю с победой, - отметил Рустэм Хамитов.
Как считает глава Башкирии, «наш хоккейный клуб способен претендовать на самые высокие места. Команда у нас своеобразная, интересная. Она демонстрирует зрелищный хоккей. Иногда такой, что мало не покажется. Тем не менее за это мы её и любим». Также Рустэм Хамитов рассказал, что в вопросах финансирования хоккейного клуба мы недостаточно конкурентоспособны с рядом клубов Западной конференции.
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