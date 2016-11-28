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СПОРТ
Рустэм Хамитов: Бюджет ФК «Уфа» - более одного миллиарда рублей// 28.11.2016
Глава Башкирии в интервью газете «Спорт – экспресс» рассказал о развитии футбола в республике
Фото: пресс-службы главы Башкирии
Глава Башкирии Рустэм Хамитов дал интервью спортивному изданию «Спорт – экспресс» в котором рассказал о том, как он оценивает игру ФК «Уфа» в российской Премьер-лиге и в целом о перспективах развития футбола в регионе. Хамитов отметил, что бюджетных денег клуб не получает! Объём финансирования клуба составляет порядка 1 млрд рублей, плюс-минус 100 млн. Конечно, это намного, в разы меньше, чем у грандов российского футбола.
По мнению главы региона, у команды сформирован хороший менеджмент.
По мнению главы региона сегодня футбольный клуб «демонстрирует надёжную, профессиональную игру. Ребята действуют самоотверженно. Регулярно встречаюсь с футболистами, у меня налажен контакт с руководством клуба. После каждого матча созваниваемся, делаем беглый анализ. На сегодняшний день я доволен тем, как развиваются события».
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