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СПОРТ
Андрей Таратухин: С «юлаевцами» всегда приятно играть// 28.10.2016
Игрок новокузнецкого «Металлурга» о матче в Уфе
Нападающий ХК «Металлург» из Новокузнецка Андрей Таратухин после проигрыша своей команды со счетом 3:4 в интервью нашему специальному корреспонденту Артему Михайлову отметил, что проигрывать всегда обидно. Особенно когда ты ведешь по ходу игры.
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