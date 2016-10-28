Андрей Таратухин: С «юлаевцами» всегда приятно играть

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Игрок новокузнецкого «Металлурга» о матче в Уфе

Нападающий ХК «Металлург» из Новокузнецка Андрей Таратухин после проигрыша своей команды со счетом 3:4 в интервью нашему специальному корреспонденту Артему Михайлову отметил, что проигрывать всегда обидно. Особенно когда ты ведешь по ходу игры.