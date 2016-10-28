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СПОРТ
Степан Хрипунов и Максим Майоров: Так играть нельзя, мы рано расслабились// 28.10.2016
Нападающие «Салавата Юлаева» прокомментировали тяжелый матч с аутсайдером КХЛ
Сегодня уфимский «Салават Юлаев» одержал нервную победу со счетом 4:3 в матче с одним из аутсайдеров КХЛ «Металлургом» из Новокузнецка.
В интервью нашему специальному корреспонденту Артему Михайлову нападающие уфимцев Максим Майоров и Степан Хрипунов признались, что команда в какой то момент просто расслабилась и потеряла нить игры. В чувство юлаевцев привели слова главного тренера Игоря Захаркина, сказанные во время перерыва игры. Правда, что за фразы были сказаны Захаркиным игроки не стали говорить.
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