Степан Хрипунов и Максим Майоров: Так играть нельзя, мы рано расслабились

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Нападающие «Салавата Юлаева» прокомментировали тяжелый матч с аутсайдером КХЛ

Сегодня уфимский «Салават Юлаев» одержал нервную победу со счетом 4:3 в матче с одним из аутсайдеров КХЛ «Металлургом» из Новокузнецка.

В интервью нашему специальному корреспонденту Артему Михайлову нападающие уфимцев Максим Майоров и Степан Хрипунов признались, что команда в какой то момент просто расслабилась и потеряла нить игры. В чувство юлаевцев привели слова главного тренера Игоря Захаркина, сказанные во время перерыва игры. Правда, что за фразы были сказаны Захаркиным игроки не стали говорить.