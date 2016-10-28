«Салават Юлаев» в непредсказуемом матче победил новокузнецкий «Металлург»

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Счет игры 4:3 в пользу уфимцев

Фото: http://hcsalavat.ru/

С первых минут встречи хозяева площадки имели очень серьёзное преимущество. Только в стартовом периоде шайба прилетела в створ ворот Михаила Бирюкова 22 раза, ещё дважды уфимские форварды попадали в штанги. Несмотря на такой солидный игровой перевес, счёт на табло не спешил меняться. Только на 17-й минуте цель поразил Кирилл Капризов, воспользовавшийся передачей Линуса Умарка, сообщает пресс – служба ХК «Салават Юлаев».

«Металлург», хоть и занимает последнее место в лиге по реализации большинства, на этот раз сразу же забил после удаления Капризова. Соловьёв с лету попал по отскочившей в воздух от штанги шайбе. Более того, второе удаление новокузнечане тоже реализовали. От преимущества первого периода не осталось и следа. «Салават Юлаев» оказался в положении догоняющего.



Как ни странно исправить положение помогло ещё одно удаление. Евгений Коротков переусердствовал на вбрасывании и получил две минуты. Команды остались на площадке в формате 4 на 4, и именно тогда забил Денис Куляш. И не в привычной для себя манере мощным броском от синей линии, а броском с неудобной руки после смещения с левого фланга на чужой пятачок. Следом за этим Коротков появился на площадке и сразу же побежал бороться в зону атаки. Там он выиграл борьбу у борта, а дальше Капризов и Арзамасцев доставили шайбу до Умарка, который с близкого расстояния не промахнулся по воротам.



Но «Металлург» умудрился отличиться и в равных составах. Шайба отскочила от Гаврилова, который поменял Сведберга после двух пропущенных шайб, и к ней устремились Гончаров и Семёнов. Срикошетив от клюшек обоих, шайба взлетела в воздух, перелетела через голкипера и приземлилась прямо в ворота.



Борьба за победу продолжилась. Макаров не сдержал эмоций и пустил в ход кулаки против Земченко. После этого Лепистё подключился к атаке и с пятака отправил в ворота Бирюкова четвёртую шайбу. Ассистировал защитнику Капризов. Набрав 3 очка, Кирилл опять, как и в первом матче в Новокузнецке, удалился до конца. Теперь за колющий удар.



Незадолго до сирены «Салават Юлаев» остался в меньшинстве и без одного из ведущих нападающих. Концовка получилась нервной и напряжённой, но счёт больше не изменился. Уфимцы одержали победу, следующий матч 30 октября с «Сибирью».