28 октября, пятница
СПОРТ

«Салават Юлаев» в непредсказуемом матче победил новокузнецкий «Металлург»

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 28.10.2016
Счет игры 4:3 в пользу уфимцев

Фото: http://hcsalavat.ru/

С первых минут встречи хозяева площадки имели очень серьёзное преимущество. Только в стартовом периоде шайба прилетела в створ ворот Михаила Бирюкова 22 раза, ещё дважды уфимские форварды попадали в штанги. Несмотря на такой солидный игровой перевес, счёт на табло не спешил меняться. Только на 17-й минуте цель поразил Кирилл Капризов, воспользовавшийся передачей Линуса Умарка, сообщает пресс – служба ХК «Салават Юлаев».

«Металлург», хоть и занимает последнее место в лиге по реализации большинства, на этот раз сразу же забил после удаления Капризова. Соловьёв с лету попал по отскочившей в воздух от штанги шайбе. Более того, второе удаление новокузнечане тоже реализовали. От преимущества первого периода не осталось и следа. «Салават Юлаев» оказался в положении догоняющего.  

Как ни странно исправить положение помогло ещё одно удаление. Евгений Коротков переусердствовал на вбрасывании и получил две минуты. Команды остались на площадке в формате 4 на 4, и именно тогда забил Денис Куляш. И не в привычной для себя манере мощным броском от синей линии, а броском с неудобной руки после смещения с левого фланга на чужой пятачок.  Следом за этим Коротков появился на площадке и сразу же побежал бороться в зону атаки. Там он выиграл борьбу у борта, а дальше Капризов и Арзамасцев доставили шайбу до Умарка, который с близкого расстояния не промахнулся по воротам.

Но «Металлург» умудрился отличиться и в равных составах. Шайба отскочила от Гаврилова, который поменял Сведберга после двух пропущенных шайб, и к ней устремились Гончаров и Семёнов. Срикошетив от клюшек обоих, шайба взлетела в воздух, перелетела через голкипера и приземлилась прямо в ворота. 

Борьба за победу продолжилась. Макаров не сдержал эмоций и пустил в ход кулаки против Земченко. После этого Лепистё подключился к атаке и с пятака отправил в ворота Бирюкова четвёртую шайбу. Ассистировал защитнику Капризов. Набрав 3 очка, Кирилл опять, как и в первом матче в Новокузнецке, удалился до конца. Теперь за колющий удар.

Незадолго до сирены «Салават Юлаев» остался в меньшинстве и без одного из ведущих нападающих. Концовка получилась нервной и напряжённой, но счёт больше не изменился. Уфимцы одержали победу, следующий матч 30 октября с «Сибирью».

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела СПОРТ

28.10.2016
Андрей Таратухин: С «юлаевцами» всегда приятно играть
Игрок новокузнецкого «Металлурга» о матче в Уфе

28.10.2016
Степан Хрипунов и Максим Майоров: Так играть нельзя, мы рано расслабились
Нападающие «Салавата Юлаева» прокомментировали тяжелый матч с аутсайдером КХЛ

28.10.2016
В онлайн продаже появились билеты на матч “Уфа”-”Рубин”
Забронировать места на матч с казанцами можно уже сейчас.

28.10.2016
«Уфа» в четвертьфинале Кубка России сыграет с «Анжи»
Дагестанская команда накануне разгромила питерский «Зенит» со счетом 4:0

27.10.2016
Нападающий "Авангарда": В игре с "Салаватом" расслабляться нельзя
Николай Лемтюгов рассказал, как его клуб добывал победу над уфимской командой.

26.10.2016
Уфа вышла в четвертьфинал Кубка России по пенальти
В основное и дополнительное время игра закончилась вничью - 1:1.

26.10.2016
"Салават Юлаев" проиграл первый домашний матч серии
"Салават Юлаев" в драматичном матче уступил гостям из Омска.

26.10.2016
Вратарь «Уфы» Лунев показал лучшие результаты в России и Европе
Он на первом месте по проценту отраженных ударов.

26.10.2016
БСТ прервет трансляцию матча «Салават Юлаев» - «Авангард»
Телеканал сделает это из-за футбола.

26.10.2016
Сегодня «Салават Юлаев» сыграет с омскими ястребами
«Салават Юлаев» начинает домашнюю серию.

24.10.2016
«Уфимец» пробился в 1/16 Кубка России по баскетболу
22 октября баскетбольный клуб «Уфимец» принимал дома магнитогорское «Динамо».

22.10.2016
Главный тренер ФК «Ростов»: "Уфа" - хорошая и организованная команда"
Иван Данильянц считает, что его подопечным во время матча помешала усталость

22.10.2016
Игроки Уфы: Обидно, что не забили и не смогли выиграть
Футболисты уфимского клуба прокомментировали итоги ничейного матча с Ростовом

22.10.2016
Уфа сыграла с Ростовом вничью
Матч проходил в Уфе.

22.10.2016
Игорь Захаркин: «Матч получился неоднозначным»
Главный тренер ХК «Салават Юлаев» рад, что команда не пала духом

22.10.2016
«Салават Юлаев» обыграл «Адмирал» в серии буллитов
Свое дальневосточное турне уфимский клуб закончил во Владивостоке

21.10.2016
Сегодня решится, кто будет талисманом ЧМ-2018
В финальный тур голосования прошли Волк, Тигр и Кот.

20.10.2016
«Башнефть» останется спонсором ХК «Салават Юлаев»
Об этом журналистам заявил глава Башкирии Рустэм Хамитов.


5-Я КОЛОНКА

Кандидат экономических наук Рустем Шайахметов рассуждает о том, что важнее - пиво или здоровье нации.

ФОТОФАКТ
Фотофакт: В Уфе увидели танки

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"