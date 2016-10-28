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28 октября, пятница
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СПОРТ
«Салават Юлаев» в непредсказуемом матче победил новокузнецкий «Металлург»// 28.10.2016
Счет игры 4:3 в пользу уфимцев
Фото: http://hcsalavat.ru/
С первых минут встречи хозяева площадки имели очень серьёзное преимущество. Только в стартовом периоде шайба прилетела в створ ворот Михаила Бирюкова 22 раза, ещё дважды уфимские форварды попадали в штанги. Несмотря на такой солидный игровой перевес, счёт на табло не спешил меняться. Только на 17-й минуте цель поразил Кирилл Капризов, воспользовавшийся передачей Линуса Умарка, сообщает пресс – служба ХК «Салават Юлаев».
«Металлург», хоть и занимает последнее место в лиге по реализации большинства, на этот раз сразу же забил после удаления Капризова. Соловьёв с лету попал по отскочившей в воздух от штанги шайбе. Более того, второе удаление новокузнечане тоже реализовали. От преимущества первого периода не осталось и следа. «Салават Юлаев» оказался в положении догоняющего.
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