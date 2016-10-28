|
28 октября, пятница
|
СПОРТ
В онлайн продаже появились билеты на матч “Уфа”-”Рубин”// 28.10.2016
Забронировать места на матч с казанцами можно уже сейчас.
Фото: fcufa.pro
В онлайн продажу поступили билеты на матч тринадцатого тура Росгосстрах чемпионата России по футболу между “Уфой” и “Рубином” п, сообщили на официальном сайте клуба. Игра пройдет в Уфе 5 ноября в 15:30 по местному времени на стадионе “Нефтяник”.
Для всех желающих самостоятельно выбрать место на трибуне, оплатить билеты электронным способом и получить по электронной почте работает онлайн-сервис на сайте клуба ФК “Уфа”. Стоимость билетов – от 200 рублей.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
28.10.2016 // ПУЛЬС
«Роснефть» подала в ФАС заявку о выкупе 100 процентов ПАО «Башнефть»
28.10.2016 // ХРОНОГРАФ
Министр труда Башкирии Ленара Иванова попала в аварию
28.10.2016 // СПОРТ
«Уфа» в четвертьфинале Кубка России сыграет с «Анжи»
28.10.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Возвращение Салавата по приглашению главы Башкирии
28.10.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
На уфимском квартирнике спели одесские песни
28.10.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Уфимском цирке новое шоу «Гиппопотамус»
5-Я КОЛОНКА
Кандидат экономических наук Рустем Шайахметов рассуждает о том, что важнее - пиво или здоровье нации.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте