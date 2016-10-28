В онлайн продаже появились билеты на матч “Уфа”-”Рубин”

Злата ЗУКОВИЧ

Забронировать места на матч с казанцами можно уже сейчас.

Фото: fcufa.pro

В онлайн продажу поступили билеты на матч тринадцатого тура Росгосстрах чемпионата России по футболу между “Уфой” и “Рубином” п, сообщили на официальном сайте клуба. Игра пройдет в Уфе 5 ноября в 15:30 по местному времени на стадионе “Нефтяник”.

Для всех желающих самостоятельно выбрать место на трибуне, оплатить билеты электронным способом и получить по электронной почте работает онлайн-сервис на сайте клуба ФК “Уфа”. Стоимость билетов – от 200 рублей.