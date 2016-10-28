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28 октября, пятница
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СПОРТ
«Уфа» в четвертьфинале Кубка России сыграет с «Анжи»// 28.10.2016
Дагестанская команда накануне разгромила питерский «Зенит» со счетом 4:0
Фото: http://www.fcufa.pro/
Стали известны все четвертьфинальные пары Кубка России сезона-2016/17. Матчи этой стадии турнира пройдут в марте 2017 года.
В 1/4 финала Кубка России сыграют:
Четвертьфинальная встреча между «Уфой» и «Анжи» состоится в столице Башкортостана на стадионе «Нефтяник», точная дата поединка определяется.
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