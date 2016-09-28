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28 сентября, среда
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СПОРТ
ФК «Уфа» 2 октября на своем поле принимает пермский «Амкар»// 28.09.2016
Игра пройдет на стадионе «Нефтяник», начало матча в 16:00
В 9 – ом туре чемпионата России по футболу «Уфа» свой очередной матч проведет на домашней арене, на стадионе «Нефтяник». Соперник «горожан» пермский «Амкар», который с 15 очками занимает 4 место в турнирной таблице. У уфимской команды 11 очков и 9 место.
В честь международного дня пожилых людей, который отмечается 1 октября, ФК «Уфа» приглашает пенсионеров посетить предстоящий матч
Медиакорсеть приглашает болельщиков поддержать команду, кроме того редакция проводит розыгрыш бесплатных билетов в своей группе Вконтакте.
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