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СПОРТ

Рустэм Хамитов обещал запустить Паралимпийский центр к 2019 году

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 28.09.2016
Первыми арены центра опробуют участники Международных детских игр

Глава Башкирии на встрече с депутатами Госдумы России от Башкирии заявил, что Паралимпийский центр в Уфе в полном объеме заработает в 2019 году к Международным детским играм. Об этом сообщает агентство «Башинформ». Вопрос, волнующий многих паралимпийцев, подняла депутат Госдумы Рима Баталова. По ее словам спортсменов волнует то, что в центре проводится перепроектировка. И на площадках будут проводиться гандбольные, волейбольные и баскетбольные соревнования, которые могут потеснить паралимпийцев.

- Центр будет полностью оборудован для удобства паралимпийцев, будет соответствовать всем условиям — это точно, - отметил Рустэм Хамитов. - Но если возникнет необходимость проведения крупного мероприятия — волейбольного турнира, например, мы сможем это сделать. Игры, я думаю, не помешают функционированию Центр.

В этом году на строительство спортивного сооружения выделено 800 млн рублей, еще около миллиарда — в следующем.

Напомним, что строительство Паралимпийского центра было начато в 2012 году, и он должен быть сдан в 2015. Однако стройка оказалась долгостроем и к назначенному сроку спортивный объект в микрорайоне «Затон» так пока не появился.  

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