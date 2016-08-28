«Салават Юлаев» проиграл ЦСКА

Москвичи ушли в отрыв со счетом 3:1

- После возобновления игры команды стали играть более дисциплинировано, но на пользу «юлаевцам» это не пошло. Армейцы отличились дважды в не самых очевидных ситуациях. В попытках выровнять игру уфимцы перешли на действия в три тройки нападения. Григоренко снова сместился на край, перейдя в звено к Хрипунову и Лисину. Именно это сочетание поразило ворота Сорокина в третьем периоде,но судьи отменили гол, указав на нахождение хоккеиста «Салавата» в площади ворот, - сообщают в пресс-службе ХК "Салават Юлаев".



Счет сравнять не удалось. Сейчас наши спортсмены отправятся в Ханты-Мансийск. Играть им предстоит против «Югры». Матч состоится 30 августа.