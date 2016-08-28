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28 августа, воскресенье
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СПОРТ
«Салават Юлаев» проиграл ЦСКА// 28.08.2016
Москвичи ушли в отрыв со счетом 3:1
Фото: Хоккейный клуб "Салават Юлаев"
Очередная игра для ХК "Салават Юлаев" закончилась поражением. Напряженная борьба уфимской команды и москвичей (ЦСКА) завершилась со счетом 1:3 в пользу хозяев поля.
- После возобновления игры команды стали играть более дисциплинировано, но на пользу «юлаевцам» это не пошло. Армейцы отличились дважды в не самых очевидных ситуациях. В попытках выровнять игру уфимцы перешли на действия в три тройки нападения. Григоренко снова сместился на край, перейдя в звено к Хрипунову и Лисину. Именно это сочетание поразило ворота Сорокина в третьем периоде,но судьи отменили гол, указав на нахождение хоккеиста «Салавата» в площади ворот, - сообщают в пресс-службе ХК "Салават Юлаев".
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