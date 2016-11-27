27 ноября, воскресенье
СПОРТ

"Салават Юлаев" проиграл "Локомотиву" 1:2

Наталья КУЗНЕЦОВА // 27.11.2016
Башкирская команда потерпела поражение в заключительном матче домашней серии.

Фото: hcsalavat.ru

"Салават Юлаев" потерпел поражене в матче с "Локомотивом". Все шайбы были забиты во втором периоде.

- «Локомотив» нашёл путь к уфимским воротам, - говорится в сообщении пресс-службы. - Контиола своим броском заставил шайбу проскочить сквозь вратаря и медленно пересечь красную линию ворот. Чуть позже ярославцы удвоили своё преимущество. Всё то же легионерское звено гостей убежало в быструю атаку, и Козун расстрелял ворота «Салавата Юлаева». Только после этого «юлаевцы» по-настоящему встрепенулись и обрушились на ворота Мурыгина. Паршин забил в своём первом же матче после возвращения, а команда провела ещё несколько опасных атак, но «Локомотив» спасся перерывом, который отправил команды по раздевалкам.

 Забить вторую шайбу «юлаевцы» так и не смогли. Поражение – 1:2. 

Следующий матч в Риге против местного «Динамо» 30 ноября.

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела СПОРТ

26.11.2016
Константин Толкачев поздравил «Салават Юлаев» с 55 –летием
Он отметил, что хоккейный клуб является национальной гордостью Башкирии

26.11.2016
«Салават Юлаев» обыграл «Динамо» в свой 55-летний юбилей
Счет матча 2:1 в пользу уфимского клуба

24.11.2016
В Уфе состоится футбольный матч с народными гуляниями
Перед поединком "Уфа"-"Оренбург" любителей футбола ждет праздничная программа.

23.11.2016
Эммануэль Фримпонг: «Уфа» — лучшая команда
Бывший полузащитник ФК «Уфа» признался в любви к столичному клубу

23.11.2016
Стало известно, сколько денег выделят на организацию «Матча звезд КХЛ»
Из бюджета республики 5,77 миллиона рублей.

23.11.2016
«Советский спорт» пригласил в гости звезду смешанных единоборств
В онлайн-трансляции Хабиб Нурмагомедов отвечает на вопросы читателей издания

22.11.2016
Началась продажа билетов на неделю звезд хоккея в Уфе
Билеты можно заказать на официальном сайте хоккейного праздника.

21.11.2016
Игрок «Уфы» претендует на премию лучший молодой футболист России
Полузащитник ФК «Уфа» попал в список номинантов на премию РФПЛ.

21.11.2016
Трое борцов из Башкирии получили медали в первенстве России
Башкирию представляли 12 спортсменов

19.11.2016
«Салават Юлаев» в Сочи попробует продлить беспроигрышную серию до 8 матчей
Сегодня уфимцы сыграют в гостях с ХК «Сочи»

18.11.2016
«Салават Юлаев» на выезде выиграл у «Спартака»
Уфимский клуб одержал седьмую подряд победу.

17.11.2016
Уфимские клубы сняли видео в стиле «Mannequin Challenge»
Мнения болельщиков разделились, кто-то считает, что лучше бы на играх креативили.

17.11.2016
В «Салавате Юлаеве» появился новый старый игрок
Руководство уфимской команды вернуло на родину Дмитрия Макарова.

15.11.2016
Сегодня в Уфе стартует Кубок России по кикбоксингу
В Уфе съедутся более трёхсот сильнейших кикбоксёров России.

15.11.2016
В день рождения команды «юлаевцы» выйдут на лёд в необычной форме
25 ноября «Салават Юлаев» отпразднует 55-ый день рождения.

14.11.2016
Башкирские рапиристы стали победителями этапа Кубка мира в Токио
Тимур Сафин и Тимур Арсланов поднялись на высшую ступень вместе с коллегами по сборной.

14.11.2016
Уфимец Елистратов стал лучшим в сборной России после этапа кубка мира в США
Олимпийский чемпион по шорт-треку уфимец Семён Елистратов стал единственным россиянином, получившим медаль на этапе кубка мира в Солт – Лейк – Сити.

13.11.2016
Чемпионка Ольга Вилухина объявила о завершении карьеры
По словам Ольги, теперь у нее появилась новая цель.

5-Я КОЛОНКА

Адвокат, представитель партии "Яблоко" на выборах Рустам Мулюков рассуждает о том, доведут ли проверку выборов в Башкирии до конца.

ФОТОФАКТ
В Уфе развалины старого дома не убирают четыре года

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"