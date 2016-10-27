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СПОРТ
Нападающий "Авангарда": В игре с "Салаватом" расслабляться нельзя// 27.10.2016
Николай Лемтюгов рассказал, как его клуб добывал победу над уфимской командой.
Накануне уфимский «Салават» Юлаев» в упорной борьбе уступил омскому «Авангарду» со счетом 2:3. Наш специальный корреспондент Артем Михайлов после матча взял комментарий к игре у нападающего омичей Николая Лемтюгова.
- Матч показал, что даже при счете 3:0 в твою пользу расслабляться рано, тем более, когда против играет уфимский «Салават Юлаев». Как говорят в народе "булки расслабили" и сами себе привезли две шайбы. Но мы победили и в гостях добыли три очка, это самое главное, - отметил форвард «Авангарда».
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