Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Николай Лемтюгов рассказал, как его клуб добывал победу над уфимской командой.

Накануне уфимский «Салават» Юлаев» в упорной борьбе уступил омскому «Авангарду» со счетом 2:3. Наш специальный корреспондент Артем Михайлов после матча взял комментарий к игре у нападающего омичей Николая Лемтюгова.

- Матч показал, что даже при счете 3:0 в твою пользу расслабляться рано, тем более, когда против играет уфимский «Салават Юлаев». Как говорят в народе "булки расслабили" и сами себе привезли две шайбы. Но мы победили и в гостях добыли три очка, это самое главное, - отметил форвард «Авангарда».