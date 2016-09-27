|
27 сентября, вторник
|
СПОРТ
«Салават Юлаев» одержал первую сухую победу в сезоне// 27.09.2016
В Новокузнецке сегодня был обыгран местный «Металлург»
Фото: http://hcsalavat.ru/
Впервые с начала сезона основной вратарь уфимцев Никлас Сведберг не попал в заявку на матч. На площадке появился Андрей Гаврилов. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Салават Юлаев».
Счет в матче «Салават Юлаев» открыл во втором периоде. Захар Арзамасцев выдал отличную передачу из своей зоны на чужую синюю линию. Там шайбу подхватил Энвер Лисин и дальше броском с неудобной руки пробил Михаила Бирюкова, открыв счёт в матче.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
27.09.2016 // СПОРТ
«Салават Юлаев» одержал первую сухую победу в сезоне
27.09.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Выборы в Башкирии прошли с большими нарушениями – движение «Голос»
27.09.2016 // ПУЛЬС
Убыток Башавтотранса в 2015 году превысил полмиллиарда рублей
27.09.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Рустэм Хамитов считает, что выборы в Башкирии прошли без нарушений, скандалов и ненужной шумихи
27.09.2016 // ПЕРСОНА
Валерий Трофимов пообещал журналистам, что горсовет станет более открытым
27.09.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Единорос, либерал-демократ и коммунист стали вице-спикерами
21.09.2016 // ПОЛЕЗНО
Где в Уфе едят VIPы?
5-Я КОЛОНКА
Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов РФ Зухра Буракаева вспоминает гастроли Вахтанговского театра.
Вопрос дня
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте