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СПОРТ

«Салават Юлаев» одержал первую сухую победу в сезоне

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 27.09.2016
В Новокузнецке сегодня был обыгран местный «Металлург»

Фото: http://hcsalavat.ru/

Впервые с начала сезона основной вратарь уфимцев Никлас Сведберг не попал в заявку на матч. На площадке появился Андрей Гаврилов. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Салават Юлаев».

Счет в матче «Салават Юлаев» открыл во втором периоде.  Захар Арзамасцев выдал отличную передачу из своей зоны на чужую синюю линию. Там шайбу подхватил Энвер Лисин и дальше броском с неудобной руки пробил Михаила Бирюкова, открыв счёт в матче.

В третьем периоде вторую шайбу в составе уфимцев забил Максим Майоров, для которого она стала первой в сезоне. После этого уфимцы надёжно довели матч до победы, дополнив результат ещё одной шайбой в пустые ворота от Дмитрия Воробьёва. Андрей Гаврилов же сыграл на ноль, принеся команде первую сухую победу в сезоне. Итоговая победа уфимского клуба 3:0, который следующую свою игру проведет в Омске против одного из лидеров Восточной конференции – ХК «Авангард». 

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