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СПОРТ

Константин Толкачев поздравил «Салават Юлаев» с 55 –летием

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 26.11.2016
Он отметил, что хоккейный клуб является национальной гордостью Башкирии

Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев поздравил хоккейный клуб «Салават Юлаев» с 55-летием.

- От всей души поздравляю хоккейный клуб «Салават Юлаев», его спортсменов, тренеров, ветеранов, болельщиков, спонсоров с 55-летием! За эти годы сменилось не одно поколение игроков. Те, кто сам когда-то выходил на лед, стали тренерами, появились хоккейные династии, команда переехала на современную «Уфа-арену». Неизменной осталась лишь любовь болельщиков, ведь каждый хоккейный матч – это красочное спортивное шоу, наполненное драматургией и непредсказуемостью, дающее яркие эмоции и мощный заряд энергии, - отметил в своем поздравление спикер республиканского парламента. -  Клуб заслуженно является национальной гордостью нашей республики, одним из ее брендов, победителем самых престижных международных турниров, обладателем многих высоких наград и кубков.
Мы помним прежние годы, когда «Салават Юлаев» не только полностью комплектовался из своих воспитанников, но и был кузницей кадров, регулярно направляя уфимских игроков в ведущие клубы страны, ее сборную, Национальную хоккейную лигу. Значимыми событиями для всей республики стали завоевание под руководством Рафаила Ишматова бронзовых медалей в 90-годы, победа в 2008 году команды Сергея Михалева в чемпионате России и завоевание Кубка Гагарина в 2011 году под руководством тандема Вячеслав Быков – Игорь Захаркин. Сегодня «Салават Юлаев» – один из ведущих хоккейных клубов страны, который ставит перед собой самые высокие задачи. Уверен, что спортсмены и дальше будут идти в авангарде российского и мирового спорта, радовать своих болельщиков, завоевывать самые верхние ступени пьедесталов почета.

 

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