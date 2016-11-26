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СПОРТ
Константин Толкачев поздравил «Салават Юлаев» с 55 –летием// 26.11.2016
Он отметил, что хоккейный клуб является национальной гордостью Башкирии
Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев поздравил хоккейный клуб «Салават Юлаев» с 55-летием.
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