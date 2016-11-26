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СПОРТ
«Салават Юлаев» обыграл «Динамо» в свой 55-летний юбилей// 26.11.2016
Счет матча 2:1 в пользу уфимского клуба
Фото: http://hcsalavat.ru/
Состав «Салавата Юлаева», и без этого ослабленный потерями травмированных игроков, перед игрой лишился ещё некоторых хоккеистов. Сведберг, Лисин и Лазарев получили небольшие повреждения в матче с «Витязем». Их возвращение ожидается в ближайшее время, но сегодня на лёд они не вышли. Из «Тороса» в основную команду были вызваны Михаил Котляревский и Руслан Петрищев, сообщает пресс-служба ХК «Салават Юлаев».
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