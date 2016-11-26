«Салават Юлаев» обыграл «Динамо» в свой 55-летний юбилей

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Счет матча 2:1 в пользу уфимского клуба

Фото: http://hcsalavat.ru/

Состав «Салавата Юлаева», и без этого ослабленный потерями травмированных игроков, перед игрой лишился ещё некоторых хоккеистов. Сведберг, Лисин и Лазарев получили небольшие повреждения в матче с «Витязем». Их возвращение ожидается в ближайшее время, но сегодня на лёд они не вышли. Из «Тороса» в основную команду были вызваны Михаил Котляревский и Руслан Петрищев, сообщает пресс-служба ХК «Салават Юлаев».



«Юлаевцам» потребовалось время для того, чтобы привыкнуть к новым сочетаниям. В первом периоде хозяева площадки получили пятиминутное большинство, но не сумели им воспользоваться. В результате «динамовцам» удалось открыть счёт на 19-й минуте. Мартиньш Карсумс забил с пятачка, получив передачу из-за ворот.



Но перед этим Дмитрий Мальцев получил удар в голову и ушёл в раздевалку. Уже во втором периоде уфимцы были вынуждены перейти на игру в три звена. Не сразу, но всё же это позволило «Салавату Юлаеву» сравнять счёт. Александр Ерёменко из-за игроков перед собой был не в состоянии увидеть бросок Сами Лепистё от синей линии. Финский защитник, как и обещал в эфире телеканала БСТ, отпраздновал гол, изобразив гольфиста, бьющего по мячу.



И всё-таки для «Салавата Юлаева» этот день был особенным. Клуб отмечал своё 55-летие и проигрывать было нельзя. В быстрой контратаке Майоров с близкого расстояния сумел отправить шайбу в ворота соперников. В нескольких последних играх уфимцы пропускали на последних секундах основного времени. Но этот раз удалось удержать своё преимущество и довести дело до важной победы. Счёт - 2:1. Следующая игра в Уфе с «Локомотивом» 27 ноября.