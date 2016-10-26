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26 октября, среда
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СПОРТ
Уфа вышла в четвертьфинал Кубка России по пенальти// 26.10.2016
В основное и дополнительное время игра закончилась вничью - 1:1.
13-я минута стала неприятной для грозненцев. Слай забивает мяч в первой же атаке Уфы. 1:0 - быстрый гол ставит хозяев поля в тяжелое положение, они могут наткнуться на контратаку. Первая половина встречи проходит в попытках Терека сравнять счёт, и хладнокровной обороне гостей. Были опасные проходы по флангу и даже выход один на один, но хозяева поля свои моменты не использовали.
Во втором тайме Слай мог отличиться во второй раз, он пробивал выше вратаря Терека, но тот сумел дотянуться до мяча. Зато грозненский клуб сумел отыграться. После размашистой атаки албанец Роши буквально закидывает за шиворот Шелии мяч, 1:1.
Родолфо выходит в составе грозненцев ближе к концу игры. Развязка все ближе, все больше шансов, что матч закончится серией пенальти. Свисток судьи. Первыми бить пенальти жребий выпадает грозненцам. Шелия отбивает второй удар. И Слай выводит Уфу вперёд. Игроки Терека занервничали, и третий удар приходится выше ворот.
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