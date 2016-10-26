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СПОРТ

Уфа вышла в четвертьфинал Кубка России по пенальти

Разиф АБДУЛЛИН // 26.10.2016
В основное и дополнительное время игра закончилась вничью - 1:1.

13-я минута стала неприятной для грозненцев. Слай  забивает мяч в первой же атаке Уфы. 1:0 - быстрый гол ставит хозяев поля в тяжелое положение, они могут наткнуться на контратаку. Первая половина встречи  проходит в попытках Терека сравнять счёт, и хладнокровной обороне гостей. Были опасные проходы по флангу и даже выход один на один, но хозяева поля свои моменты не использовали.

Во втором тайме Слай мог отличиться во второй раз, он пробивал выше вратаря Терека, но тот сумел дотянуться до мяча. Зато грозненский клуб сумел отыграться. После размашистой атаки албанец Роши буквально закидывает за шиворот Шелии мяч, 1:1. 
Реальный шанс выйти вперёд был у Уфимцев после удара в падении Ванека, мяч отскочил к Сысуеву, но то бьет выше ворот с расстояния в пару метров от них. Уфа продолжает атаковать, ведя игру первым номером. Терек ответил через какое- то время тем, что Грозав с метра наносит удар мимо ворот. И тем, что перехватывает инициативу. 
Концовка второго тайма проходит нервно, атакуют обе команды. Терек имеет очень опасный  момент у ворот Шелии, но сначала тот спасает команду, а потом кто то из защитников выносит мяч с линии ворот. Все идёт к тому, что команды сыграют за выход в четвертьфинал Кубка России в дополнительное время. Так и есть.
По регламенту в случае ничьи игра идёт ещё 30 минут. Командам даётся небольшое время на отдых. Тренер Терека имеет в запасе три замены, Уфа уже сделала две: на поле после перерыва вышел Сухов вместо Батютина, а затем ближе к концу второго тайма Марсиньо меняет Ванека.
В дополнительное время Фатаи выходит на поле вместо Сысуева, Ращид Рахимов отвечает заменой Роши , его меняет Митришев. Первый дополнительный тайм изменений в счёт не приносит. 

Родолфо выходит в составе грозненцев ближе к концу игры. Развязка все ближе, все больше шансов, что матч закончится серией пенальти. Свисток судьи. Первыми бить пенальти жребий выпадает грозненцам.  Шелия отбивает второй удар. И Слай выводит Уфу вперёд. Игроки Терека занервничали, и третий удар приходится  выше ворот.
В итоге в серии пенальти точнее оказались уфимцы, они выходят в четвертьфинал Кубка России. Победный    Гол забивает Азамат Засеев.

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