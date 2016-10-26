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СПОРТ

"Салават Юлаев" проиграл первый домашний матч серии

Константин КЛИМОВ // 26.10.2016
"Салават Юлаев" в драматичном матче уступил гостям из Омска.

«Салават Юлаев» и омский «Авангард» в этом сезоне уже встречались, и тогда уфимцам удалось выиграть с разгромным счётом 5:2, и ястребы приехали за реваншем. Но не смотря на атакующий настрой гостей, начало первого периода осталось за «Салаватом», видимо дома и стены помогают. Но несмотря на перевес во владении шайбой, первый гол влетел всё-таки в ворота уфимцев. Через четыре минуты после начала встречи хозяев огорчил бывший игрок «Салавата Юлаева» Денис Паршин, в ассистенты записали Николая Лемтюгова и ещё одного экс юлаевца Илью Зубова 0:1. Ещё через девять минут в ворота хозяев влетела вторая шайба, на этот раз отличился лидер «Авангарда» Владимир Соботка. По просьбе тренерского штаба судьи отправились смотреть повтор момента, но офсайда в действиях омичей не усмотрели - 0:2. Стоит отметить, что несмотря на боевой настрой обеих команд, первый период соперники отыграли чисто, и игроки ни разу не садились на скамейку штрафников. 

 

Первое удаление в матче случилось через две минуты после начала второго периода, за толчок клюшкой был наказан игрок «Авангарда» Никита Никитин. Юлаевцы бросились в атаку, но забить не смогли, при этом стопроцентный момент был у гостей, но голкипер уфимцев Гаврилов справился с броском. Третья шайба в ворота Гаврилова влетела через минуту после выхода на поле пятого игрока «Авангарда». Отличился Николай Лемтюгов, после броска которого шайба попала в защитника хозяев и, предательски подскакивая, прошмыгнула над щитком голкипера - 0:3. Тренер уфимцев Игорь Захаркин тут же сменил вратаря, и место в воротах занял Никлас Сведберг. До перерыва команды ещё по разу удалялись, но в большинстве сегодня ни у тех, ни у других шайба в ворота не шла. За минуту до конца периода гости пошли в атаку, и даже смогли закрепиться в зоне, после одного из бросков шайба угодила в перекладину ворот Сведберга, последовавшие за этим попытки добивания успеха не принесли. 

 

Пока спортивные журналисты готовили заголовки в духе «Салават Юлаев» с проиграл с разгромным счётом «Авангарду» Игорь Захаркин смог найти нужные слова, и на третий период юлаевцы вышли с совсем другим настроением. Заработав в первые минуты удаление, силами Кирилла Капризова забросили первую шайбу. Не успели болельщики как следует отпраздновать предыдущую шайбу, как Денис Куляш, с передачи того же Капризова, мощным броском буквально вколотил резиновый диск в ближнюю девятку. Бросок получился настолько неожиданным, что вратарь и хоккеисты, находящиеся рядом с воротами, не сразу поняли, что произошло. Тренер гостей взял тридцатисекундный перерыв, чтобы хоть как-то охладить атакующий порыв юлаевцев и дать отдохнуть своим игрокам, это помогло, и игра выровнялась. За пять минут до конца встречи игроки «Авангарда» убежали «два в одного», но Сведберг смог сделать невозможное, выдал сейв, заслуживающий попадания в десятку лучших за первые два месяца сезона 2016/2017. К сожалению, оставшихся десяти минут не хватило, чтобы сравнять счёт, но несколько раз уфимцы были очень близки к взятию ворот. 2:3 - окончательный счёт встречи, в пользу "Авангарда".

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