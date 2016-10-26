Вратарь «Уфы» Лунев показал лучшие результаты в России и Европе

Разиф АБДУЛЛИН

Он на первом месте по проценту отраженных ударов.

Фото: rfpl.org

РФПЛ на своей официальной странице в Twitter выложила результаты игры вратарей в России и в Европе. Вратарь «Уфы» Андрей Лунев в обоих рейтингах находится на первом месте по соотношению отбитых им ударов к общему их числу.

Его показатель в 90% отраженных ударов не смог побить пока ни знаменитый Нойер, ни Акинфеев. Понятно, что этот показатель Андрей Лунев показал по результатам всего пяти матчей, проведенных им в этом сезоне. Но все равно приятно, что уфимский вратарь опережает стражей ворот европейских и российских грандов. Не случайно, в сентябре этого года Лунева многие СМИ и спортивные эксперты признали настоящим открытием месяца. Тогда 24-летний вратарь ни разу не пропустил в трёх матчах кряду с такими соперниками, как «Краснодар», «Локомотив» и «Спартак». А потрясающая игра Лунёва в двух московских встречах помогла подопечным Виктора Ганчаренко увезти максимальные шесть очков.