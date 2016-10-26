БСТ прервет трансляцию матча «Салават Юлаев» - «Авангард»

Константин КЛИМОВ

Телеканал сделает это из-за футбола.

Сегодня в Уфе состоится первый матч домашней серии между местным «Салаватом Юлаевым» и омским «Авангардом».

Изначально планировалось, что транслировать матч республиканский телеканал БСТ будет полностью, начало трансляции в 18.45 местного времени.

Буквально несколько минут назад стало известно, что Башкирское спутниковое телевидение получило права на показ матчей Кубка России по футболу, в том числе и сегодняшней встречи между ФК «Уфа» и грозненским «Тереком».

Поэтому ровно в девять вечера по уфимскому времени начнётся трансляция футбольного матча, несмотря на то, что хоккейный матч, возможно не будет закончен, или продлится на овертайм и буллиты. Это зрелище хоккейные телеболельщики вряд ли увидят.