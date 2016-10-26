26 октября, среда
СПОРТ

БСТ прервет трансляцию матча «Салават Юлаев» - «Авангард»

Константин КЛИМОВ // 26.10.2016
Телеканал сделает это из-за футбола.

Сегодня в Уфе состоится первый матч домашней серии между местным «Салаватом Юлаевым» и омским «Авангардом».

Изначально планировалось, что транслировать матч республиканский телеканал БСТ будет полностью, начало трансляции в 18.45 местного времени.

Буквально несколько минут назад стало известно, что Башкирское спутниковое телевидение получило права на показ матчей Кубка России по футболу, в том числе и сегодняшней встречи между ФК «Уфа» и грозненским «Тереком».  

Поэтому ровно в девять вечера по уфимскому времени начнётся трансляция футбольного матча, несмотря на то, что хоккейный матч, возможно не будет закончен, или продлится на овертайм и буллиты. Это зрелище хоккейные телеболельщики вряд ли увидят.

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела СПОРТ

26.10.2016
Вратарь «Уфы» Лунев показал лучшие результаты в России и Европе
Он на первом месте по проценту отраженных ударов.

26.10.2016
Сегодня «Салават Юлаев» сыграет с омскими ястребами
«Салават Юлаев» начинает домашнюю серию.

24.10.2016
«Уфимец» пробился в 1/16 Кубка России по баскетболу
22 октября баскетбольный клуб «Уфимец» принимал дома магнитогорское «Динамо».

22.10.2016
Главный тренер ФК «Ростов»: "Уфа" - хорошая и организованная команда"
Иван Данильянц считает, что его подопечным во время матча помешала усталость

22.10.2016
Игроки Уфы: Обидно, что не забили и не смогли выиграть
Футболисты уфимского клуба прокомментировали итоги ничейного матча с Ростовом

22.10.2016
Уфа сыграла с Ростовом вничью
Матч проходил в Уфе.

22.10.2016
Игорь Захаркин: «Матч получился неоднозначным»
Главный тренер ХК «Салават Юлаев» рад, что команда не пала духом

22.10.2016
«Салават Юлаев» обыграл «Адмирал» в серии буллитов
Свое дальневосточное турне уфимский клуб закончил во Владивостоке

21.10.2016
Сегодня решится, кто будет талисманом ЧМ-2018
В финальный тур голосования прошли Волк, Тигр и Кот.

20.10.2016
«Башнефть» останется спонсором ХК «Салават Юлаев»
Об этом журналистам заявил глава Башкирии Рустэм Хамитов.

20.10.2016
«Салават» Юлаев проиграл китайскому клубу «Кунлунь»
Выездная игра закончилась поражением уфимцев 2:3.

19.10.2016
Хоккеисты «Салавата Юлаева» прибыли в Пекин
Сегодня уфимские хоккеисты впервые в своей истории сыграют с китайским клубом.

17.10.2016
Юлаевец Кирилл Капризов признан лучшим нападающим 8-й недели в КХЛ
В КХЛ определили лучших игроков лиги восьмой игровой недели регулярного сезона.

17.10.2016
«Салават Юлаев» по буллитам обыграл «Амур»
Уфимцы начали с победы первый матч выездной серии.

16.10.2016
«Уфа» на выезде уступила чемпиону страны
Уфимская команда проиграла московскому ПФК ЦСКА

15.10.2016
22 октября ФК «Уфа» сразится с «Ростовом»
Билеты на матч уже в продаже.

14.10.2016
Шамиль Газизов: Задача «Уфы» на сезон – восьмое место
Генеральный директор ФК «Уфа» выступил в эфире радио «Спорт ФМ».

14.10.2016
Игорь Захаркин: Команда начала взрослеть
Главный тренер «Салавата Юлаева» прокомментировал победу над «Автомобилистом»


5-Я КОЛОНКА

У Башкирии заканчивается нефтяное детство, считает башкирский публицист Шамиль Валеев.

Фотофакт: В Уфе увидели танки

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"