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26 октября, среда
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СПОРТ
БСТ прервет трансляцию матча «Салават Юлаев» - «Авангард»// 26.10.2016
Телеканал сделает это из-за футбола.
Сегодня в Уфе состоится первый матч домашней серии между местным «Салаватом Юлаевым» и омским «Авангардом».
Изначально планировалось, что транслировать матч республиканский телеканал БСТ будет полностью, начало трансляции в 18.45 местного времени.
Буквально несколько минут назад стало известно, что Башкирское спутниковое телевидение получило права на показ матчей Кубка России по футболу, в том числе и сегодняшней встречи между ФК «Уфа» и грозненским «Тереком».
Поэтому ровно в девять вечера по уфимскому времени начнётся трансляция футбольного матча, несмотря на то, что хоккейный матч, возможно не будет закончен, или продлится на овертайм и буллиты. Это зрелище хоккейные телеболельщики вряд ли увидят.
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