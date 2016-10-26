Сегодня «Салават Юлаев» сыграет с омскими ястребами

Константин КЛИМОВ

«Салават Юлаев» начинает домашнюю серию.

Сегодня уфимский клуб сыграет на домашней арене с омским «Авангардом».

Всего месяц назад юлаевцы уже играли с ястребами, и встреча закончилась с разгромным счётом 5:2 в пользу уфимцев. Сегодня омичи попробуют взять реванш, и имеют неплохие шансы на успех, в лазарете команды всего два игрока. А вот уфимцы вынуждены обходиться без важных для команды игроков:Игоря Григоренко, Андреаса Энгквиста, Сергея Соина, Александра Нестерова, Константина Корнеева и Дмитрия Воробьёва. Но в пользу уфимской команды говорит история последних встреч. Весной этого года команды встречались в рамках плэй-офф, и тогда сильнее были уфимцы 4:3.

Сегодня матч начнётся в 19:00, прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале БСТ.