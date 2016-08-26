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СПОРТ
Главный тренер ФК «Уфа»: Команда едет в Самару с хорошим настроем// 26.08.2016
Виктор Гончаренко готовится к матчу с «Крыльями Советов».
Фото: Youtube.com
Сегодня в Самаре футбольный клуб «Уфа» сыграет с местными «Крыльями Советов». Трансляция матча начнется в 20.30 уфимского времени на телеканалах «Матч-ТВ» и «Наш футбол».
Главный тренер ФК «Уфа» Виктор Гончаренко рассказал пресс-службе клуба о настрое команды:
- Мы едем в Самару с хорошим настроением, потому что всё забывается и надо набираться оптимизма и концентрировать всю энергию, для того чтобы в следующей игре все это выплеснуть. Поэтому у нас хорошее настроение.
Говоря о сопернике, Виктор Гончаренко отметил, что это «достаточно хорошо организованная в обороне команда и она знает, что делать в атаке».
Также главный тренер «Уфы» ответил на вопрос о новичке клуба нигерийском нападающем Кехинде Фатаи:
- Фатаи достаточно времени тренировался, чтобы оценить его возможности, и он готов к игре, впрочем, как и другие нападающие.
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