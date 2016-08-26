«Салават Юлаев» уступил СКА в Санкт-Петербурге

Разиф АБДУЛЛИН

Матч закончился со счетом 7:1 в пользу хозяев поля.

Фото: hcsalavat.ru

Первым поражением закончился выездной матч «Салавата Юлаева» с питерским СКА во втором туре чемпионата КХЛ. Уфимский клуб уступил с большим счетом – 1:7.

Из новых игроков впервые на лет вышел Игорь Макаров, который заменил в четвёртой тройке нападения Артёма Чернова, а Максим Гончаров заменил в составе Дмитрия Воробьёва.

Матч сложился неудачно для «юлаевцев». Счет уже на первой минуте открыл Павел Дацюк, и в первом периоде его же звено забросило вторую шайбу в ворота Сведберга.

В дальнейшем счет на табло только рос в пользу СКА. Уфимцы смогли ответить только голом престижа в исполнении Хартикайнена. Итоговый счет матча – 7:1



Статистика матча.

1:0 Дацюк (Войнов, Ковальчук), 0:30;

2:0 Войнов (Плотников, Дацюк), 11:31;

3:0 Ковальчук (Дадонов, Шипачёв, бол.), 21:30;

4:0 Ковальчук (Белов, Плотников), 32:24;

5:0 Плотников (Ковальчук), 39:58;

6:0 Ковальчук (Дацюк), 48:37;

6:1 Хартикайнен (Энгквист, Умарк), 52:34;

7:1 Гусев (Шипачёв, Хафизуллин), 58:38.