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СПОРТ

«Салават Юлаев» уступил СКА в Санкт-Петербурге

Разиф АБДУЛЛИН // 26.08.2016
Матч закончился со счетом 7:1 в пользу хозяев поля.

Фото: hcsalavat.ru

Первым поражением закончился выездной матч «Салавата Юлаева» с питерским СКА во втором туре чемпионата КХЛ. Уфимский клуб уступил с большим счетом – 1:7.

Из новых игроков впервые на лет вышел Игорь Макаров, который заменил в четвёртой тройке нападения Артёма Чернова, а Максим Гончаров заменил в составе Дмитрия Воробьёва.

Матч сложился неудачно для «юлаевцев». Счет уже на первой минуте открыл Павел Дацюк, и в первом периоде  его же звено забросило вторую шайбу в ворота Сведберга.

В дальнейшем счет на табло только рос в пользу СКА. Уфимцы смогли ответить только голом престижа в исполнении Хартикайнена. Итоговый счет матча – 7:1

Статистика матча.

1:0 Дацюк (Войнов, Ковальчук), 0:30;
2:0 Войнов (Плотников, Дацюк), 11:31;
3:0 Ковальчук (Дадонов, Шипачёв, бол.), 21:30;
4:0 Ковальчук (Белов, Плотников), 32:24;
5:0 Плотников (Ковальчук), 39:58;
6:0 Ковальчук (Дацюк), 48:37;
6:1 Хартикайнен (Энгквист, Умарк), 52:34;
7:1 Гусев (Шипачёв, Хафизуллин), 58:38.

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