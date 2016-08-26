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26 августа, пятница
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СПОРТ
«Салават Юлаев» уступил СКА в Санкт-Петербурге// 26.08.2016
Матч закончился со счетом 7:1 в пользу хозяев поля.
Фото: hcsalavat.ru
Первым поражением закончился выездной матч «Салавата Юлаева» с питерским СКА во втором туре чемпионата КХЛ. Уфимский клуб уступил с большим счетом – 1:7.
Из новых игроков впервые на лет вышел Игорь Макаров, который заменил в четвёртой тройке нападения Артёма Чернова, а Максим Гончаров заменил в составе Дмитрия Воробьёва.
Матч сложился неудачно для «юлаевцев». Счет уже на первой минуте открыл Павел Дацюк, и в первом периоде его же звено забросило вторую шайбу в ворота Сведберга.
В дальнейшем счет на табло только рос в пользу СКА. Уфимцы смогли ответить только голом престижа в исполнении Хартикайнена. Итоговый счет матча – 7:1
1:0 Дацюк (Войнов, Ковальчук), 0:30;
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