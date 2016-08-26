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26 августа, пятница
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СПОРТ
В Уфе пройдет чемпионат по массовым отжиманиям// 26.08.2016
В нем может принять участие и глава Башкирии Рустэм Хамитов.
Фото: vk.com/eurasianworkoutfest
10 сентября в Уфе на площади за Конгресс-Холлом пройдет «Евразийский воркаут фестиваль» (WORKOUT FEST). Любой уфимец и гость столицы сможет принять участие в массовом отжимании и, возможно, стать рекордсменом России.
Как сообщили в пресс-службе министерства молодежной политики и спорта республики, ожидаются более 50 сильнейших атлетов со всего Евразийского континента, с которыми впервые башкирские атлеты смогут потягаться на равных.
- Меня пригласите, я тоже с удовольствием поотжимаюсь, – сказал Рустэм Хамитов при встрече с организаторами фестиваля перед началом подготовки.
Судьями фестиваля будут атлеты с мировыми именами: Денис Минин, Ли Вейд Тёрнер из Великобритании, Анке из Испании, Александр Борисов и Сергей Мехнин. Все участники конкурса получат именные сертификаты, а первые 400 человек футболки от организаторов.
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