Легкоатлетку из Башкирии лишили медалей олимпийских игр

Ольга КОРЗИК

Она намерена доказывать свою невиновность.

Международный олимпийский комитет (МОК) лишил двух серебряных медалей Олимпийских игр российскую легкоатлетку уроженку Башкирии Татьяну Лебедеву, сообщает ТАСС со ссылкой на МОК. Такое решение принято после перепроверки допинг-проб. Издание отмечает, что в пробе спортсменки был обнаружен туринабол (запрещенное вещество).

Татьяна Лебедева на Олимпийских играх в 2008 году показала второй результат в тройном прыжке.

Позже Татьяна Лебедева прокомментировала эту ситуацию Федеральному агентству новостей.

- Прошло уже восемь лет, сложно найти, где началась ошибка, факторы, которые к этому привели. Сложно что-то доказать: я могу говорить, что угодно, но все равно придется защищаться в правовом поле. Буду биться, как и в спорте — до последней попытки. В случае чего готова подать апелляцию и искать прочие выходы, доказывающие мою невиновность, цитирует ее слова издание.

Она отмечает, что всегда щепетильно относилась к этому вопросу.

- Всегда старалась щепетильно к таким темам относиться: что куплю — сто раз перепроверю. И все мои перепроверенные пробы вплоть до 2013 года, когда я уже закончила карьеру, ничего не выявили. Не исключен человеческий фактор, какая-то глупая ошибка… Но как и почему? Мне нужно время, чтобы разобраться. В деталях я всегда была внимательна. Если открыла бутылку с водой и где-то оставила на время, то потом ее уже никогда не брала. В Пекине я сдавала три пробы, после медали была еще процедура сдачи на пробу Б. Но тогда еще нельзя было открывать и закрывать баночки, нельзя было даже посмотреть, были ли там царапины, как они говорят, - сказала она.

Татьяна Лебедева родилась в июле 1976 года в Стерлитамаке. Лебедева - российская легкоатлетка, выступавшая в прыжках в длину и тройном прыжке, олимпийская чемпионка 2004 года в прыжках в длину, многократная чемпионка мира, Европы и России. Заслуженный мастер спорта России, вице-президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики. ЧДействующий рекордсмен мира в тройном прыжке в помещении — 15,36 м (2004, Будапешт).