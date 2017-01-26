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27 января, пятница
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СПОРТ
В минспорта Башкирии рассмотрят ситуацию с Федерацией хоккея// 26.01.2017
Председателя ФХРБ Александра Николаева пригласили на комиссию.
Фото: Кристина Дейнеко
Завтра, 27 января, в минспорта Башкирии состоится заседание комиссии, на которую пригласили председателя Федерации хоккея РБ Александра Николаева.
По словам заместителя министра молодежной политики и спорта РБ Павла Муслимова, Николаева вызвали для того, чтобы объяснить ему, что надо сделать, чтобы комиссия минспорта отменила свое решение о приостановке аккредитации ФХРБ. Напомним, это решение было принято в августе 2016 года. С тех пор руководитель Федерации пытается оспорить это решение, в том числе в арбитражном суде.
По словам Муслимова, суд вынес решение в пользу минспорта и теперь Александра Николаева предупредят о том, что необходимо устранить три нарушения, за которые Федерацию хоккея РБ временно лишили аккредитации при минспорта. Иначе 16 февраля придется либо снова продлевать приостановку аккредитации ФХРБ, либо полностью лишать ее аккредитации.
Александр Николаев в свою очередь утверждает, что «все три нарушения надуманны», и Федерация хоккея РБ их устранила.
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